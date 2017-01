Casele SRI unde se întîlneau Codruţa Kovesi, Sebastian Ghiţă şi şeful CIA din România

Sediile SRI la care face referire Sebastian Ghiță sunt case de protocol preluate din patrimoniul RAPPS. K2 și K4 înseamnă în jargonul admnistrativ Kalinin 2 și Kalinin 4, respectiv vechea adresă a acestora, pe bulevardul Kalinin, actualul Mircea Eliade, în cartierul Primăverii, la numerele 2 și 4. T14 are aceeași explicație, numai că este vorba de strada Turgheniev, care nu și-a schimbat numele până azi, în același cartier, foarte aproape de reședința Președintelui României. Acestea sunt locurile de chermeză la care face referire Sebastian Ghiță”

Sediile SRI la care face referire Sebastian Ghiță sunt case de protocol preluate din patrimoniul RAPPS. K2 și K4 înseamnă în jargonul admnistrativ Kalinin 2 și Kalinin 4, respectiv vechea adresă a acestora, pe bulevardul Kalinin, actualul Mircea Eliade, în cartierul Primăverii, la numerele 2 și 4. T14 are aceeași explicație, numai că este vorba de strada Turgheniev, care nu și-a schimbat numele până azi, în același cartier, foarte aproape de reședința Președintelui României. Acestea sunt locurile de chermeză la care face referire Sebastian Ghiță”

– K 2 este pe fostul Bulevard „Kalinin”, actualmente „Mircea Eliade”, la nr. 2 ;- K 4 este pe fostul Bulevard „Kalinin”, actualmente „Mircea Eliade”, la nr. 4 ;- T 14 este pe Strada „Ivan Turgheniev”, nr. 14 Iată pasajul din articol unde se fac aceste deconspirări: „ Sediile SRI la care face referire Sebastian Ghiță sunt case de protocol preluate din patrimoniul RAPPS. K2 și K4 înseamnă în jargonul admnistrativ Kalinin 2 și Kalinin 4, respectiv vechea adresă a acestora, pe bulevardul Kalinin, actualul Mircea Eliade, în cartierul Primăverii, la numerele 2 și 4. T14 are aceeași explicație, numai că este vorba de strada Turgheniev, care nu și-a schimbat numele până azi, în același cartier, foarte aproape de reședința Președintelui României. Acestea sunt locurile de chermeză la care face referire Sebastian Ghiță” .

Deşi vizează interesul publicului, dezvăluirile lui Sebastian Ghiţă n-au trezit interesul jurnaliştilor de investigaţie, aceştia ferindu-se parcă să atingă acest subiect. Excepţie face un articol din „ Evenimentul zilei ”, semnat de Dan Andronic, în care sînt deconspirate locurile unde se întîlneau Laura Codruţa Kovesi, Sebastian Ghiţă şi şeful staţiei CIA din România ! Este vorba despre 3 case conspirative ale SRI, numite de Sebastian Ghiţă K 2, K4 şi T 14 , pe care „ Evenimentul zilei ” le deconspiră ca fiind în Cartierul „ Primăverii ”, la următoarele adrese: – K 2 este pe fostul Bulevard „Kalinin”, actualmente „Mircea Eliade”, la nr. 2 ;- K 4 este pe fostul Bulevard „Kalinin”, actualmente „Mircea Eliade”, la nr. 4 ;- T 14 este pe Strada „Ivan Turgheniev”, nr. 14 Iată pasajul din articol unde se fac aceste deconspirări: „ Sediile SRI la care face referire Sebastian Ghiță sunt case de protocol preluate din patrimoniul RAPPS. K2 și K4 înseamnă în jargonul admnistrativ Kalinin 2 și Kalinin 4, respectiv vechea adresă a acestora, pe bulevardul Kalinin, actualul Mircea Eliade, în cartierul Primăverii, la numerele 2 și 4. T14 are aceeași explicație, numai că este vorba de strada Turgheniev, care nu și-a schimbat numele până azi, în același cartier, foarte aproape de reședința Președintelui României. Acestea sunt locurile de chermeză la care face referire Sebastian Ghiță” .

Deşi vizează interesul publicului, dezvăluirile lui Sebastian Ghiţă n-au trezit interesul jurnaliştilor de investigaţie, aceştia ferindu-se parcă să atingă acest subiect. Excepţie face un articol din „ Evenimentul zilei ”, semnat de Dan Andronic, în care sînt deconspirate locurile unde se întîlneau Laura Codruţa Kovesi, Sebastian Ghiţă şi şeful staţiei CIA din România ! Este vorba despre 3 case conspirative ale SRI, numite de Sebastian Ghiţă K 2, K4 şi T 14 , pe care „ Evenimentul zilei ” le deconspiră ca fiind în Cartierul „ Primăverii ”, la următoarele adrese: – K 2 este pe fostul Bulevard „Kalinin”, actualmente „Mircea Eliade”, la nr. 2 ;- K 4 este pe fostul Bulevard „Kalinin”, actualmente „Mircea Eliade”, la nr. 4 ;- T 14 este pe Strada „Ivan Turgheniev”, nr. 14 Iată pasajul din articol unde se fac aceste deconspirări: „ Sediile SRI la care face referire Sebastian Ghiță sunt case de protocol preluate din patrimoniul RAPPS. K2 și K4 înseamnă în jargonul admnistrativ Kalinin 2 și Kalinin 4, respectiv vechea adresă a acestora, pe bulevardul Kalinin, actualul Mircea Eliade, în cartierul Primăverii, la numerele 2 și 4. T14 are aceeași explicație, numai că este vorba de strada Turgheniev, care nu și-a schimbat numele până azi, în același cartier, foarte aproape de reședința Președintelui României. Acestea sunt locurile de chermeză la care face referire Sebastian Ghiță” .

Daca se mai indoia cineva cine dicteaza arestarile in patria noastra…

Cea de la nr. 4 are la intrare o portiţă, fiind, ca şi cea vecină, bine mascată de coroanele pomilor înalţi din faţă:

Cea de-a treia casă este situată pe Strada „ Ivan Sergheevici Turgheniev”, nr. 14 , însă nici măcar celor de la Google Earth nu li s-a permis accesul, operaţiunea „ Street view ” neputînd fi derulată! Iată unde este situat acest imobil, aşa cum apare în fotografia din satelit:

Iată şi pasajul din dezvăluirile lui Sebastian Ghiţă, referitor la aceste locaţii:

„ Pe doamna Kovesi am cunoscut-o în sediile SRI. La K2, la K4 şi la T14. Acolo ne întîlneam de minimum două ori pe săptămană încă din anul 2010. Și a durat această serie de întîlniri pînă în anul 2014. Realitatea e că poate sute de astfel de întîlniri au existat în acești ani.

La unele dintre întîlniri erau prezenţi doar generalul Florian Coldea, Laura Codruţa Kovesi şi un șef al stației CIA din România. Primul pe care l-am cunoscut în prezenţa doamnei Kovesi şi a domnului Coldea a fost domnul Karl Schwab, fostul şef al doamnei Kovesi. Iar al doilea este Eric Easley, poate actualul şef al doamnei Kovesi ” .

În legătură cu ultimul nume din acest pasaj, cel al lui Eric Easley , citim o interesantă postare pe „ InPolitics.ro ”, preluată şi de „ Corectnews.com ”, semnată de Bogdan Tiberiu Iacob , preluată şi de „Evenimentul zilei”.

Despre Schwab nu comentăm, pentru că e un ”fost”. Eric S. Easley , în schimb, e un ”actual”.

Absolvent din septembrie 1997 al Universități de Drept din Virginia, SUA, Easley a venit în România împreună cu soția sa, Hilal Derici (turcoaică de origine, căsătoriți în 28 mai 2011 ) și fetița lor, Berin, de doi ani, în calitate de diplomat acreditat la ambasada SUA de la București , după un stagiu la Londra. Din octombrie 2015, Easley este secretar doi al ambasadei , unul dintre zecile de oameni cu funcții de aici; deci, oficial vorbind, este diplomat.

Mulțumită lui Sebastian Ghiță, lumea tocmai a aflat, însă, că Easley e șef al rezidenței CIA la București și ”tutorele” serviciilor secrete și al justiției din România . Fie și numai această informație și ar fi suficient pentru a se porni taifunul.

Cît va mai dura tăcerea iresponsabilă a autorităților? Cînd vor începe să curgă obligatoriile demisii, din mai multe structuri grele? ”Bogdan Tiberiu Iacob publică şi fotografia diplomatului