Castorii dau din nou bătăi de cap autoritătilor brașovene

Reprezentantii Sistemului de Gospodarire a Apelor sustin ca barajele construite de rozatoare pot produce inundatii. In urma unei verificari, acestea au fost descoperite pe paraul Cozd (sectorul extravilan Rupea-Dacia) si paraul Ruginosu (in extravilanul localitatii Vistea de Jos).

Castorii au intrat in atentia autoritatilor in urma cu un an, cand a fost descoperita o colonie care s-a stabilit in apropierea aeroportului. Temerea oficialilor era ca proiectul ar fi fost pus in pericol din cauza prezentei noului habitat al rozatoarelor, propus sa fie declarat arie protejata. In final, s-a stabilit ca animalele nu sunt un pericol pentru proiect.

Castorii nu sunt singura problema constatata in teren. Au fost descoperite si eroziuni de mal pe mai multe rauri, dar si constructii in zona de protectie a lucrarilor hidrotehnice sau garduri de delimitare a proprietatilor private pe coronamentul si taluzul digurilor.

