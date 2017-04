Cât câștigă și ce avere are Kovesi – cel mai injurat parchetar al țării ?

Or fi multi romani, poate si straini, care o invidiaza pe sefa DNA. Motive din punctul de vedere al salariului/venitului, vizibil prin respectarea legii, nu par sa fie si mai ales sa merite prea mult sacrificiu. Spunem asta pentru ca fara indoiala sefa DNA este una din cele mai injurate si mai criticate persoane din Romania si asta de peste un deceniu. Sa nu uitam ca dna Kovesi a fost si primul parchetar al tarii, fiind si sefa Parchetului General al Romaniei.

Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi primește un salariu destul de bun de la DNA și are avantajul că nu este nevoită să plătească pentru transport, cursuri de perfecționare sau medicamente.

Potrivit declarației sale de avere, ea încasează lunar un salariu de 13.000 lei (aproximativ 3.000 de euro).

Nu are mașină sau bijuterii, ci un singur apartament de 54 mp, în București, cumpărat în 2007 prin credit ipotecar.

În bănci, mai are depozitați în jur de 12.000 de euro, iar pe lângă banii încasați ca și salariu de la DNA a mai primit ca expert în diverse proiecte 4.000 de euro, până la data de 17.06.2016.

Kovesi mai are și un credit de 45.000 de euro la BRD pe care trebui să-l ramburseze până în 2033.

Se pare ca si titlul de doctor o ajuta. Acesta vine ca un bonus care se aplica procentual la salariu de baza.

Asa ca pentru acest venit, incoparabil mai mic decat a multora care activeaza in sitem, zău ca nu merită. Si daca veniturile nu sunt mare lucru atunci ce anume o motiveaza pe dna Laura Codruta Kovesi? Greu de raspuns. Poate ca pozitia în SISTEM să-i confere ceva satisfacții, mesele de prin vilele SRI si o eventuala cariera europeana in viitorul PARCHET al UE.

Horia D.R.