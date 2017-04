21 aprilie 2017 va fi o zi de însemnătate majoră pentru Catedrala Naţională. La 1500 km depărtare de Capitala României, în Innsbruck – Austria, prin măiestria insumata a mai multor generaţii de ingineri metalurgiști din cadrul turnătoriei Grass­mayr, vor lua naştere 5 dintre clopotele destinate Catedralei Mântuirii Neamului.

Procesul constă în mai multe etape . Aliajul, încălzit la o temperatură de 1.150 de grade Celsius, va fi turnat în forma clopotelor. Urmează apoi răcirea controlată, într-o perioadă mai lungă de timp.

Sunetul generat de un clopot Grassmayr se compune din următoarele trepte muzicale: Fundamentala, Octava Inferioară, Qvinta, Terţa şi Octava Superioară, toate realizate de şaisprezecime de semiton.

După răcire, clopotele destinate Catedralei Naționale vor fi acordate după cum urmează: DO#, MI#, SOL#, LA# (gama 1) DO# (gama 2), informează ing. Corneliu Revencu, reprezentantul turnătoriei Grassmayr în România. Greutatea acestora diferă, astfel, respectând ordinea prezentată mai sus, vor cântări: 3.400 kg, 1.800 kg, 1.000 kg, 750 kg, 500 kg.

Primul dintre cele șase clopote ale Catedralei a fost turnat în data 11 noiembrie 2016. Măsurând 3,3 metri înălțime și 3,3 metri lățime, având o greutate de 25 tone, clopotul a fost acordat pe DO# (gama 0).În ceea ce priveşte calitatea sunetelor emise de clopotele realizat în atelierul Grassmayr, condiţia principală pentru sonorizarea perfectă este puritatea aliajului din care viitoarele clopote vor fi turnate.

Aliajul de bronz utilizat de turnătoria din Tirol este format din 78% cupru electrolitic, cu duritatea de 99,99%, şi 22% staniu electrolitic, cu aceeaşi puritate.

Clopotele turnate la Innsbruck în Austria au o garanție de 15 ani și o viață apreciată la peste 400 de ani.