CCI Brașov pregătește cea de-a XII-a ediţie a Galei Excelenţei în Afaceri

Evenimentul va avea loc pe 25 mai. Circa 1450 de firme sunt nominalizate la Gală însă premiate vor fi şi societăţile care au excelat în exporturi, cele care au implementat cele mai bune programe de mediu sau cele mai creative

Evenimentul va avea loc pe 25 mai. Circa 1450 de firme sunt nominalizate la Gală însă premiate vor fi şi societăţile care au excelat în exporturi, cele care au implementat cele mai bune programe de mediu sau cele mai creative.

An de an, Premiile Excelenţei în Afaceri s-a dovedit a fi cel mai mare eveniment de afaceri local cu frecvenţă anuală, bucurându-se de participarea a peste 400 de persoane, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi oficialităţi. Formatul din acest an va fi însă unul nou, într-o locaţie de excepţie, cu un program artistic și momente surpriză, spune Adriana Ispas, secretar general CCI Braşov.

Condiţia principală pentru ca o societate comercială să fie inclusă în acest clasament este ca în ultimii 23 de ani aceasta să fi fost prezentă cel puţin de două ori în Topul Judeţean al Firmelor şi să fi avut cel puţin o prezenţă în ultimii doi ani în acest clasament. La Gală se vor acorda şi premii speciale – pentru exportatorii de succes ai judeţului, pentru cei care au investit în managementul mediului sau pentru cei care aniversează 25 de ani de activitate continuă.

Şi la această ediţie, jurnaliştii vor acorda şi ei un premiu, pentru cel mai bun manager al anului.

Vifor Rotar