Ce-am avut și ce-am pierdut? România furată!

De ce, m-a întrebat un marinar, deși are ieșire la mare, România nu a însemnat mare lucru in istoria navigatorilor și a vaselor de tot soiul? Căci, in afara de pânzarul moldovenesc, el alte corăbii românești nu știa. Nu galere, nu caravele, nu bricuri, fregate, goelete, baleniere, crucișătoare sau cuirasate, nu portavioane, etc. – nimic în afară de bărci de pescuit și plute pe Bistrița!