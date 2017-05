Ce ar trebui să facem în caz de cutremur?

Hipocentru (din υπόκεντρον sub centru) se numește locul de declanșare a unui focar seismic) din în adâncul (din greacă sub centru) se numește locul de declanșare a unui cutremur ) din în adâncul scoarței pământului , acolo unde au avut loc deplasări de straturi.Când o placă tectonică este „subdusă” sub o altă placă tectonică, în lungul acestui plan înclinat se produc dizlocări de mase subcrustale, care, din locul respectiv (denumit hipocentru), propagă în toate direcțiile unde seismice Proiecția hipocentrului pe suprafața terestră constituie epicentrul, în jurul căruia se extinde zona epicentrală, adică suprafața terestră pe care se face proiecția focarului. Caracteristicile cutremurelor în România Pe teritoriul României se manifestă, în funcţie de adâncime, mai multe categorii de cutremure: •superficiale – hipocentrul, din greacă (υπόκεντρον – sub centru) se numește locul de declanșare a unui cutremur sau focar seismic, se situează la o adâncime cuprinsă între 0 şi 5 km de la suprafaţa pământului; • crustale – hipocentrul se situează la o adâncime cuprinsă între 5 şi 30 km de la suprafaţa pământului, ajungând până la 60 km în zona Vrancea;

D espre cutremure

Caracteristicile cutremurelor în România

Pe teritoriul României se manifestă, în funcţie de adâncime, mai multe categorii de cutremure:

•superficiale – hipocentrul se situează la o adâncime cuprinsă între 0 şi 5 km de la suprafaţa pământului;

• crustale sau normale – hipocentrul se situează la o adâncime cuprinsă între 5 şi 30 km de la suprafaţa pământului, ajungând până la 60 km în zona Vrancea;

• intermediare – hipocentrul se situează la o adâncime cuprinsă între60-70 km şi 100-220 km de la suprafaţa pământului, specifice numai zonei Vrancea. Cele mai puternice şi care afectează o arie întinsă sunt cutremurele de tip intermediar, localizate la curbura munţilor Carpaţi, în zona Vrancea.

Potrivit cercetărilor specialiştilor, seismele intermediare din Vrancea nu cauzează pagube materiale clădirilor construite în ultimii ani (excepţie fac clădirile deja avariate ori care sunt vulnerabile în vreun fel), decât în situaţia unor magnitudini de peste 7 grade pe Richter. Severitatea unui cutremur este caracterizată de daunele pe care acesta le provoacă și de modul și forța cu care acesta se manifestă. Intensitatea seismică descrie efectele distructive pe care un cutremur le are asupra construcțiilor, modificările de la suprafața liberă a terenului și impactul asupra comportamentului oamenilor. Magnitudinea seismică măsoara energia eliberată în focar în momentul declanșării cutremurului

Tot cei de la ISU pot furniza ghiduri de actiune in caz de: inundatii accident chimic, accident nuclear, atac cu arma biologica sau chimica.Cunoasterea modului in care trebuie sa actionam in caz de cutremur este cu atat mai importanta cu cat statistica arata ca in Bucuresti doar 21 dintre cele 113 cladiri cu risc seismic au fost consolidate, iar putini proprietari isi permit sau se gandesc sa-si consolideze cladirile din proprie initiativa. Potrivit ISU, este recomandat ca locuintele sa fie consolidate, obiectele si echipamentele sa fie fixate, iar locatarii sa fie instruiti.



Protectie individuala in caz de cutremur

Protectia individuala in caz de cutremur este constituita din trei miscari simple: va ghemuiti, va acoperiti si va protejati. Se recomanda ghemuirea sau asezarea cu fata in jos, la podea, pe genunchi si coate sau palme, acoperirea capului cu bratele sau palmele, pentru protectie. Protectia mai poate fi asigurata si prin adapostirea sub diverse obiecte din casa: va puteti aseza sub o masa solida sau birou, sub cadrul usii. In plus, va puteti mentine sprijinul apucand cu mainile piciorul mesei sau biroului.

Procedurile recomandate in Statele Unite (masura „duck, cover and hold”) sunt simple, iar in Japonia se recomanda oficial aceeasi procedura la cutremur, masura fiind extinsa si la tornade. Procedura este considerata corecta si de Crucea Rosie, biroul central din Statele Unite.

Sa iesi din casa sau sa stai inauntru?

Deseori, unii locatari au tendinta sa fuga din cladire in timpul cutremurului, in ideea ca afara nu pot fi raniti.

Insa recomandarile specialistilor arata exact contrariul: la cladiri complicate, este dificil de gasit iesirea, iar pe durata seismului nu se recomanda evacuarea. O alta problema ar fi faptul ca scarile sunt considerate un loc nesigur, in timpul seismului, acestea avand un risc de prabusire mai mare. Cel mai des, specialistii recomanda ghemuirea langa un obiect mare si greu, cu palmele acoperind capul.

De asemenea, nu este recomandata stationarea si adapostirea langa cladirile care au multe ornamente, tencuiala, cosuri sau tigle – aceste elemente se pot prabusi dupa cutremur. Daca seismul are loc in timp ce sunteti in autoturism, exista riscul colapsului la stalpii de pe marginea drumului. In Romania, recomandarea este de a opri autoturismul intr-o zona cat mai indepartata de cladiri.

Care locuri din casa sunt mai sigure

Exista anumite spatii din casa considerate mai sigure, in caz de cutremur. Deseori, se considera ca aceste zone sigure sunt sub tocul usii sau sub grinzi, insa nimic nu poate garanta protectie totala. Tocul usii, daca nu este incadrat in structura cladirii, nu e bun de nimic.

Deseori, cel mai riscant in caz de cutremur este sa te afli la parter, deoarece toata greutatea si obiectele care se prabusesc, in caz de colaps al cladirii, ajung jos. In cazul scolilor, copiilor li se recomanda frecvent sa se ascunda sub banci in caz de cutremur: filmarile video, dupa cutremure, arata ca in caz de colaps, cel mai des sub bancile scolilor ramane un spatiu liber.Rezistenta cladirilor, in functie de material

Ghidul ISU pentru situatii de urgenta in caz de cutremur arata si ca diversele cladiri se comporta diferit in functie de cum sunt construite. O cladire din lemn, spre exemplu, se comporta bine la cutremur: daca locuintele sunt realizate conform unor practici adecvate, pot mentine siguranta vietii locatarilor. Aici exista insa un risc mai mare de incendiu si probleme mai mari la cladirile vechi.

Cladirile din caramida sunt mai sigure decat cele din beton, in sensul ca au componente mai mici, iar sansele ca in caz de colaps acestea sa cauzeze rani grave sunt mai mici – insa asta e valabil numai in cazul in care este o cladire mica, iar cantitatea de material prabusit este tot mica. Aici exista insa riscul strivirii sub gramezile de caramizi si in general al asfixierii cauzate de praful de mortar si tencuiala.

Ce iau cu mine in caz de evacuare?

Dupa cutremur pot interveni situatii precum inundatiile, exploziile sau incendiile, care pot determina o evacuare a zonei. In acest caz, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta recomanda sa avem mereu la indemana anumite obiecte indispensabile: o trusa de prim-ajutor, medicamente personale, analgezice si antiseptice, apa si alimente usoare si compacte, imbracaminte si incaltaminte, un sac de dormit, dar si alte obiecte utile precum telefon mobil, lanterna, aparat de radio si actele personale.