Ce mai poate face Simona Halep, la Australian Open?

Simona Halep a ajuns la Melbourne, după eliminarea suferită la Shenzen, China și pregătește participarea la Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului. Dealtfel, Halep s-a pregătit deja pe meleagurile australiene, alături de antrenorul ei, Darren Cahill, chiar pe terenul central din complexul Melbourne Park. Jucătoarea noastră nu pare prea afectată de ratarea obiectivului la turneul din China și privește optimistă mai departe.

,,Sunt fericită sa joc aici, îmi place să joc pe arena Rod Laver. Am amintiri frumoase de la acest turneu, unde am ajuns de două ori în sferturi. Vreau să mă bucur de tenisul meu, de timpul petrecut aici. Îmi doresc să dau tot ce am mai bun la acest turneu și să petrec momente frumoase pe teren”, a declarat Halep, pentru prosport.ro

Australian Open debutează pe 16 ianuarie, iar Halep se va număra printre favoritele la victorie.

Dorin Dușa