Ce mai tare secret din țara a fost anunțat de ministrul Mișa …”secretul fiscal”!

Ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, a afirmat, marți, că datele financiare ale băncilor care nu ar fi plătit impozit pe profit se încadrează la „secret fiscal” și că acestea vor fi furnizate membrilor Comisiilor parlamentare de specialitate sub mențiunea „păstrării secretului fiscal”.

„Legislația astăzi prevede că acest tip de informații se încadrează la secretul fiscal, indiscutabil dumneavoastră ca membri ai comisiei aveți dreptul și aveți acces la aceste informații, dumneavoastră apreciind ulterior dacă puteți sau nu să le transmiteți mai departe din acest punct de vedere.

Noi am transmis aceste informații conform cererilor dumneavoastră. În lista cu băncile pe care le-ați văzut acolo sunt astăzi și bănci care se află în procedura de insolvență sau unele dintre ele în procedura de faliment, dar din punct de vedere fiscal pentru noi sunt companii active.

Noi monitorizăm din punct de vedere fiscal toate societățile care depun declarații fiscale, la termenele stabilite de lege. (…) La unele dintre societăți veți observa că se mai plătesc impozite pe salarii, în funcție de stadiul activității la fiecare dintre bănci (…) Poate exista și o situație particulară în care unul dintre agenții economici să atace în instanță faptul că a fost divulgată o situație care ține de secretul fiscal„, a afirmat Mișa la Comisia economică a Senatului.



MF-ul joaca ALBA-NEAGRA

Ministrul a subliniat că informațiile vor fi date „sub rezerva păstrării secretului fiscal, fiecare dintre membrii Comisei asumându-și informațiile primite”.

El consideră că opinia publică ar trebui să aibă acces la „situația fiscală a unei astfel de companii cu care interacționează în mod curent”, dar că legislația trebuie modificată în acest sens.

„Că este important și e necesar ca opinia publică să aibă acces la informații (…) și eu sunt de acord. Probabil legislația va fi modificată în viitor, probabil cineva va avea o inițiativă din acest punct de vedere, astfel încât cetățeanul să aibă dreptul să știe care este situația fiscală a unei astfel de companii cu care interacționează în mod curent și unde poate exista riscul ca acel cetățean să fie prejudiciat. Până se vor produce aceste modificări noi trebuie să păstrăm secretul fiscal în relația cu presa și ceilalți terți”, a explicat Mișa.

Reactia Parlamentului

Președintele Comisiei economice a Senatului, Daniel Zamfir, a precizat că se va decide în Comisie dacă va fi adresată o nouă cerere Ministerului de Finanțe pentru a intra în posesia unor date financiare privind băncile care nu ar fi plătit impozit de profit, cererea urmând să fie reformulată, sub mențiunea că secretul fiscal va fi păstrat.

„Vom decide aici la Comisie ceea ce vom face cu această listă, dacă se încadrează sau nu la secretul fiscal, dacă avem dreptul sau nu să o comunicăm populației, eu rămân la convingerea că dacă o bancă pierde de 5 sau 10 ani e dreptul cetățeanului să decidă dacă își mai ține banii la acea bancă sau nu”, a spus Zamfir.