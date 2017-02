Cea mai mare pensie la Braşov este de 29.900 de lei – adică aproape 300 de milioane lei vechi!!

Fericitul beneficiar este un fost aviator, urmat în topul pensionarilor de lux de alţi nouă pensionari, care încasează în fiecare zi între 16.600 de lei şi 29.000 de lei. La polul opus se află aproape 8000 de braşoveni care primesc cea mai mică pensie – 400 de lei, unii după o viaţă de muncă, alţii titulari de pensie socială

Fericitul beneficiar este un fost aviator, urmat în topul pensionarilor de lux de alţi nouă pensionari, care încasează în fiecare zi între 16.600 de lei şi 29.000 de lei. La polul opus se află aproape 8.000 de braşoveni care primesc cea mai mică pensie – 400 de lei, unii după o viaţă de muncă, alţii titulari de pensie socială.

La Brasov, aproape 250.000 de angajaţi susţin peste 156.000 de pensionari. Unii încasează pensii infime, alţii modeste, dar exista şi un lot de pensionari de lux, care duc o viaţă de huzur.

Potrivit Deliei Stanciu, purtătorul de cuvânt al Casei Judeţene de Pensii Braşov, cuantumul mare al pensiilor în general este la cei care au pensii de serviciu. Există un aviator în plată cu pensie de 29.900 de lei. Modul de calcul al pensiei de serviciu este cu totul altul decât la pensia de asigurări sociale, prin utilizarea unui anumit procent din salariul avut în plată . Este cu totul alt algoritm de calcul şi automat pensiile ies mai mari la cei care au pensii speciale.

Majoritatea pensionarilor braşoveni considera, însă, că pensiile nu le răsplătesc efortul din timpul vieţii.

În judeţul Braşov, aproape 8000 de pensionari primesc doar 400 de lei pensie socială. Pensii între 401 şi 1000 de lei au peste 48.000 de braşoveni. Între 1001 şi 2000 de lei pensie primesc peste 78.000 de braşoveni. Pensie mai mare de 2000 de lei încasează 8.900 de braşoveni.

Pentru unii, anul 2017 le va aduce bani în plus. Începând cu 1 februarie 2017, contribuţia de sănătate se calculează la nivelul întregii pensii, dar se suportă de la bugetul de stat, astfel că pensionarul nu mai are grevată pensia cu această contribuţie de sănătate. Pe de altă parte, sunt modificări la impozit. Se reţinea impozit la ce depăşea 1100 de lei, în ianuarie 2017. Începând cu februarie 2017 se calculează şi se reţine impozit la ce depăşeşte 2000 de lei.

86% dintre pensionari au sub 2000 de lei pensie, în judeţul Braşov, deci nu vor mai avea reţineri la impozit şi contribuţii la sănătate.

