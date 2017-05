Ceasul vârstei îmbătrânirii, poate fi incetinit !

Varsta creierului este asociata cu prezenta involutiei fizice si mentale. Atunci cand creierul imbatraneste mai rapid, ne confruntam cu un risc crescut de declansare a afectiunilor neuronale ce duc la decesul prematur, sunt de parere autorii unui studiu publicat in jurnalul “Molecular Psychiatry”.Noile descoperiri ar putea deschide cale pentru dezvoltarea de noi metode de a masura procesele biologice in imagistica neuronala.“ Biomarkerii ar putea identifica persoanele cu risc de dezvoltare a problemelor de sanatate asociate unei imbatraniri precoce a creierului si ar putea fi utilizati ca masuri terapeutice pentru intarzierea debutului bolilor specifice batranetii,” declara James Cole, autorul principal al studiului si cercetator in cadrul Imperial College London. Pentru a realiza acest studiu, oamenii de stiinta au analizat prin intermediul tehnologiei de imagistica, starea de sanatate si varsta creierului a circa 700 de adulti din Scotia nascuti in anul 1936.

Persoanele in cazul carora scanarea imagistica a indicat o varsta mai inaintata a creierului decat varsta cronologica se confruntau cu o serie de probleme de sanatate, in special cu afectiuni ale functiilor locomotorii si celor pulmonare , au constatat cercetatorii. De asemenea, acestia au avut si performante mai slabe la testele de logica si testele de identificare a pattern-urilor, prin comparatie cu cei a caror varsta neuronala era identica cu varsta cronologica.Cercetatorii sunt de parere ca cercetarea varstei neuronale prin intermediul imagisticii cerebrale ar putea fi folosita in viitor pentru a estima speranta de viata a unei persoane in functie de starea sa de sanatate la nivel neuronal.