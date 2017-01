Cei doi români care ai luat startul la Raliului Dakar 2017, brasovenii Butuza si Gyenes au ajuns la finiș!

Emanuel Gyenes – locul 17 în Raliul Dakar 2017



La finalul intrecerii motociclistul brasovean, Emanuel Gyenes, s-a clasat pentru a treia oară în carieră în Top 20-ul, într/o nouă ediție a Raliului Dakar desfășurat în America de Sud. Pilotul lui Autonet Motorcycle Team a încheiat odiseea din motorsport cu al 17 – lea timp la general și a ocupat locul 7 în clasamentul piloților privați. Poate ca lucrurile ar fi stat mai bine la final daca "Mani" Gyeneș nu s-a fi aflat printre cei care au primit o ora de penalizare. Asa ca următoarele etape s-au transformat într-o cursă de recuperare, iar la finalul celor două săptămâni de raliu a urcat pe podiumul de finiș, din Buenos Aires, cu al 17 –lea timp. Ca o confirmare a prestației sale, Amaury Sport Organisation, organizatorul Dakarului, se referă la riderul român ca la unul dintre cei mai buni piloți privați din rally-raidul mondial. La cea de-a noua prezență în competițe, Gyenes își propunea să termine în primii zece, după clasarea pe poziția a 14-a din anul trecut, în timp ce Butuza care participa pentru a cincea oară în celebrul rally-raid, nu avea o tinta anume.

Emanuel Gynes Gyenes a debutat în Dakar în 2007 când s-a organizat ultima ediție în Africa. Atunci a ocupat locul 46 la general și 9 în clasamentul debutanților. În 2011 și 2015 câștigă raliul la clasa Maraton, categorie în care nu este permisă schimbarea motorului de-a lungul celor două săptămâni de raliu. Cea mai bună clasare a sa la general a fost locul 14 din ediția 2016. A mai ocupat locul 17 și în ediția din 2011.

La finalul intrecerii Emanuel Gyenes declara: ”Au fost două săptămâni foarte grele anul acesta. În Bolivia au fost probleme de această dată cu vremea. Am stat acolo șase zile și s-au anulat două probe, s-au scurtat alte două. Acolo am avut probleme mari și eu am avut probleme cu navigația. Anul acesta organizatorii au schimbat metoda de navigație, au făcut să fie puțin mai greu și toți concurenții și de la auto și de la moto am avut probleme cu navigația.

Prima săptămână a fost una bună, nu am avut mari probleme doar că în ziua de odihnă, la sfârșit, am primit vestea că sunt penalizat cu o oră. Asta pentru că în ziua în care am trecut din Argentina în Bolivia, la graniță nu era punct de alimentare și eu am ieșit un km ca să alimentez. Penalizarea m-a dus pe locul 29 și sincer nu credeam că mai pot ajunge în top 20. Dar la sfârșit am tras tare, am avut și puțin noroc și am ajuns pe locul 17 la general, iar acest rezultat nu este departe de ce mi-am propus. Normal că aș fi vrut să fiu mai în față, să fiu în top 15, dar având în vedere penalizarea primită este foarte bine și locul 17. Sper că voi putea să fiu aici și în anii următori.

Mulțumesc echipei Autonet, mulțumesc Schlemmer și tuturor partenerilor. Mulțumesc familiei, soției mele care mă susține în continuare și tuturor celor din România care mă sprijină să pot face aceste rezultate.”

Al doilea român prezent în cursa moto, Marcel Butuză a ocupat locul 71 în clsamentul general dominat de Sam Sunderland. Britanicul în vârstă de 27 de ani este la primul trofeu din carieră.

La clasa auto s-a impus francezul Stephane Peterhansel, care semnează a-13-a victorie din carieră în Dakar, 6 dintre ele fiind obținute pe motocicletă, și 6 la volanul automobilului.

Repere Dakar 2017, o ediție a extremelor

• s-a concurat la 2 grade C în Anzii Bolivieni și la peste 45 de grade C în Argentina;

• 4 probe speciale la altitudini de peste 3.500 de metri;

• 4.995 m altitudinea maximă, unde s-a rulat în regim de legătură;

• 3.640 m altitudinea din La Paz, capitala Boliviei și locul zilei de odihnă.

• Pe 11 ianuarie concurenții au rulat aproape 1.000 de km.

• o etapă anulată din cauza ploilor torențiale, în Bolivia;

• o probă specială anulată din cauza alunecărilor de teren care au blocat accesul către unul dintre bivuacuri, în Argentina;

• s-au parcurs aproximativ 9.000 de km în 2 săptămâni;

• cea mai dificilă ediție la capitolul navigație din ultimii 15 ani;

• au ajuns la finiș 97 de motociclete din totalul de 144 câte au luat startul,