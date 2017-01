Cel mai bogat Bürgermeister din Europa (!) a ajuns președintele României…

nu oricine

6 case – toate aflate în zone centrale

două imo­bile, la nr. 9 şi 11, în suprafaţă totală de 204,26 mp

un con­cediu exotic în Caraibe

care-i mai mult plecat lelea

Oare cum poate să lipsească săptămâni întregi doamna Carmen Iohannis de la şcoală?

Cred că sunteţi de acord căpoate să achi­ziţio­neze, în câţiva ani,. Mai mult, din „modestele” sa­larii ale unui funcţionar public şi ale unei profesoare, numai într-un an harnicul nos­­tru primar a reuşit să achi­zi­ţio­neze, pe strada Măgura,(conform declaraţiei de avere de pe site-ul Primăriei Sibiu). Paradoxal, pentru această achi­ziţie, domnul primar a plătit „imensa” sumă de doar 32.000 euro .(16.000 euro pentru fiecare din cele două imobile cu curte), Dar, oricum le-ai aduna salariile plus ve­ni­turile obţinute din închirieri, nu rezultă nici măcar suma – sub­evaluată! – dată pe cele două case achiziţionate anul tre­cut! Başca faptul că cei doi soţi au efectuat si, pe care îl bisează în fiecare an. Chiar aşa, oare câte concedii are acest primar,, în loc să vegheze la bunul mers al oraşului pe care trebuie să-l administreze, că de aia a fost reales de localnici? Anul acesta (2012) a fost plecat cu soţia, în februarie, la concediul anual. devenit de rutină pentru familia Iohannis, dinapoi în luna mai, din nou peste ocean, în! ()l După aceea, în august, cei doi soţi Iohannis au avut din nou concediu…de odihna… Iar acum, la(inclusiv 1 Decembrie!) a fost însă ceara sprijinul lui Frau Merkel pentru a-şi vedea visul de premier al României cu ochii. Presa sibiană a fost aburită cu destinaţia Paris, nu Berlin, că prea semăna a amestec al Germaniei în problemele interne ale României!