Cel mai slab meci din actualul sezon : Olimpia CSU Braşov – CSM Satu Mare 61-72!

Olimpia CSU Braşov a susţinut miercuri seara partida cu CSM Satu Mare, din turneul 1-6 al Ligii Naţionale, turneul premergător playoffului. Contrar tuturor aşteptărilor, echipa braşoveană a cedat, cu 61-72 (16-23, 13-14, 12-20, 20-15), suferind cea mai neaşteptată înfrângere a sezonului, după cel mai slab meci al acestui campionat! Oaspetele au condus şi cu 20 de puncte, Olimpia CSU Braşov a revenit spre final, dar era prea târziu. De remarcat că echipa din Satu Mare a folosit acelaşi ,,cinci” pe toată durata meciului (!), având o sumedenie de jucătoare accidentate. Deşi se aştepta ca echipa din nordul ţării să capoteze fizic, acest lucru nu s-a întâmplat. Gazdele pot invoca oboseala, frustrarea după finala Cupei României, pierdută dramatic, însă antrenorul Dan Calancea nu a înţeles nimic din acest meci : ,,Am jucat la fel de prost şi în apărare şi în atac, nu ne-a ieşit nimic. Nu cred că există vreo scuză, după o astfel de evoluţie, am avut 77 de aruncări şi numai 22 de reuşite. Au fost aruncări de sub coş ratete nepermis. Sunt total nemulţumit de felul în care au jucat fetele, fără atitudine şi determinare”

Pentru Olimpia CSU Braşov au marcat : Johnson 24, Webb 15, Pesovic 12, Higgins 8, Ardelean 2.

Pentru echipa braşoveană va urma un nou meci greu, sâmbătă, acasă, cu Sepsi Sf. Gheorghe

Dorin Duşa