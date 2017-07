„Fiul modern al Raşelei” candidează din nou pentru Senat. E mare liberal. Acum e la a treia încercare. După ce a ratat la Hunedoara, si-a bagat posterul în Timişoara… si atunci a reusit. Acum este unul dintre cei mai mari bogatani din Banat, mare mosier si mare „investitor” imobiliar…

Pe numele de botez: Ben-Oni (Fiul durerii). Pe bune! Ben, liniuţă Oni, în vechea ebraică, aşa se traduce. Te doare capul cum l-au înscris în registrul de stare civilă (nu el, părinţii), pe … acoperitul lui Dumnezeu Ben, liniuţă Oni?!

Şi e decat un un oarecare pastor… Stie Mihai Gadea … Cu sectă şi Rob, fara liniuţă “u,” ca protector. Mai poţi? Eu… strâmb, mă întreb drept: Cum arată creştin-ortodoxul care-l votează pe Ben liniuţă ONI? Când nu face politică liberală, am zis liberală , e în Amvon. Şi doctor pe deasupra… Aşa am auzit că doar nu am stat să gugălesc sau să citesc lista sa de bucate, poreclită CV.

Ce taaare! Ben, liniuţă Oni, fiul Raşelei din Biblie are un urmaş. Şi e riăli pe liste. Nu te lasă credinţa? Noroc că timişorenii mei, obligaţi prin legea electorală să opteze, au o alternativa… (S urse: Marius Ghilezan )



P.S. De obicei nu bag in zamă anonimii. Dar iti răspund că ăsta e doar începutul. Cum drac să laşi deoparte oameni politici veritabili ca să bagi un yes-man de partid? Vreau şi eu să ştiu ce+l recomandă pe acest individ, altceva decât că e Pastor? Că vor liberalii (ca-n secolul XlX) simpatizanţii pe bază de confesiune?

Un cretinism fără margini. Numai ca Robu lui Dumnezeu să fie stăpân peste aceasta turma de oi?

Iata si o stire ”scapata”cu schepsis …pe Surse : Vicepreşedintele PNL Nicolae Robu, primarul Timişoarei, şi senatorul PNL Ben-Oni Ardelean, secretarul Comisiei de politică externă din Senat, se vor afla în SUA.

„Voi întreprinde împreună cu domnul primar o vizită în SUA la începutul lunii februarie. O vizită care va include mai multe întâlniri la nivel de Congres, de Senat, Departament de Stat, reprezentanţi ai Pentagonului şi, de asemenea, va fi un dineu cu preşedintele Americii„, a declarat senatorul Ben-Oni Ardelean. Potrivit senatorului, Klaus Iohannis va avea … şi el o întâlnire cu preşedintele Obama în perioada următoare.