Celta Braşov futsal a mai transferat un campion european !

Echipa de futsal Celta Braşov s-a calificat, pentru al 2-lea an consecutive, în optimile de finală ale Cupei României , urmând să se dueleze, pentru un loc în sferturi, cu prim divizionara Spicom Sfântu Gheorghe.

Meciul din optimile Cupei va avea loc duminică 5 februarie, de la ora 18.30, în Sala Sporturilor D.P. Colibaşi din Braşov şi va consemna debutul internaţionalului Adrian Calugăreanu în tricoul braşovenilor.

Echipa pregătită de Radu Burciu s-a întărit în această iarnă cu 2 jucători cu mare experienţă în futsalul românesc. Pe lângă Răzvan Iacob, care vine de la KSE Târgu Secuiesc din prima ligă, Celta Braşov a reuşit să-l transfere pe Adrian Calugăreanu de la vicecampioana României , Informatica Timişoara. Adrian Calugăreanu are 27 de ani şi este originar din Braşov , la fel ca ceilalţi colegi. Are 4 titluri de campion european la minifotbal şi a fost declarat ,,cel mai bun jucator european în 2014”. Are în palmares şi câteva convocări la echipa naţională de futsal a României.

,,Avem un lot valoros şi vreau să mulţumesc conducerii, pentru eforturile care le face de a ne oferi cele mai bune condiţii. Suntem un grup tânăr ,care vom arăta foarte bine în acest an şi sperăm să ne şi îndeplinim obiectivul, acela de a câştiga campionatul Ligii a 2-a la futsal şi de a merge cât mai departe în Cupa României. Eu am activat anul trecut la Spicom şi-mi doresc foarte mult să-i învingem. Întâlnim o echipă de primă divizie şi e normal că nu suntem favoriţi doar că am mare încredere în băieţi. Va fi un meci greu, un adevărat examen pentru noi, sperăm să ne bucurăm suporterii şi să ne calificăm”, a declarat Radu Burciu, antrenor-jucător la Celta Braşov

,,Mă bucur mult că pot să joc futsal la Braşov, este un sport frumos şi oraşul nostru are tradiţie. Vreau să mulţumesc conducerii de la Celta, pentru efortul care l-a făcut de a mă readuce acasă şi îmi doresc să aducem multe bucurii suporterilor braşoveni. Vreau să-i invit pe toţi duminică, la sală, să ne ajute să ne calificăm”, a spus noul venit, Adrian Calugareanu

