Centrul istoric al Braşovului a devenit Via Dolorosa

O echipă de peste 70 de actori au reiterat patimile Mântuitorului, în Vinerea Mare, într-o procesiune stradală căreia i s-au alăturat numeroşi braşoveni. Drumul Crucii încheie Festivalul Gloria Domini – Braşovul Pascal, organizat de Agenţia Metropolitană Braşov în parteneriat cu Primăria Braşov şi Centrul Român de Muzică.

„Drumul Crucii” a început în urmă cu 13 ani, la iniţiativa artistului ceramist Daniel Leş.

În fiecare an, în Săptămâna Mare, artiştii amatori pregătesc acest spectacol al Patimilor Mântuitorului şi mărşăluiesc pe străzile României. Braşovul este ultimul oraş în care a fost pus în scenă.

Scenele din Biblie sunt transpuse în realitate şi totul este replicat cu acurateţe, de la veşminte şi atitudini, până la machiaj.

Fiecare are rolul său bine definit şi actorii recunosc că ceea ce fac nu este deloc uşor, tocmai pentru a le transmite spectatorilor o parte din adevărul sângeros al Răstignirii.

Spectacolul i-a impresionat pe braşoveni, mai ales pe cei în vârstă.

Drumul Crucii a încheiat agenda Festivalului Gloria Domini – Braşovul Pascal, organizat în premieră sub Tâmpa. Dragoş David, directorul AMB Braşov, speră ca anul viitor să aibă o manifestare mult mai plină de oameni.

Via Dolorosa s-a încheiat, la Braşov, în Piaţa Sfatului, după ce procesiunea a străbătut trotuarul care mărgineşte Parcul Nicolae Titulescu si strada Mureşenilor.

Vifor Rotar