Centrul special ce va ajuta medicii români care vor să se intoarcă din străinătate

„E greu de gasit o solutie pentru a tine medicii in tara, insa avem cateva masuri. In programul de guvernare avem cresterea salariilor medicilor, care e o masura foarte buna si care cred ca va tine si deja am solicitari de medici care doresc sa se intoarca in tara. Chiar acum, la ultima deplasare care am avut-o in Germania, am fost contactat de un sef de clinica de la o sectie de chirurgie toracica, care ar dori sa se intoarca intr-unul din orasele Arad, Oradea, Timisoara sau Cluj, unde este chirurgie toracica, dansul fiind sef de clinica in Germania si doreste sa se intoarca in tara. Mai am solicitari din Anglia. Am si discutat cu omologul meu britanic, la intalnirea de la Bonn, despre medicii care lucreaza in Anglia, in conditiile in care e Brexitul. Sunt solicitari si de acolo sa se intoarca in tara”, a precizat, sambata, intr-o conferinta de presa, Florian Bodog, informeaza Agerpres.