Chestionar computerizat pentru redobandirea carnetului de sofer

Soferii brasoveni pot sa-si redobandeasca mai repede permisul suspendat daca trec un chestionar. La Brasov, acesta poate fi completat cu ajutorul calculatorului. Politistii brasoveni au implementat, pe modelul creat de colegii din Arges, un sistem prin care soferii pot primi rezultatele imediat dupa sustinerea probei. In plus, testarea se face intr-o incinta supravegheata video 03.42 astfel ca nu pot exista suspiciuni privind fraudarea testului.

Soferii care au ramas fara permis de conducere pe o perioda de 30, 60 sau 90 de zile isi pot reduce aceasta perioda cu 30 de zile daca trec de un examen. La Brasov, acest test se poate sustine de cateva zile computerizat. Practic, in fiecare zi de joi soferii pot incerca sa-si redobandeasca permisul mai repede parcurgand un test ce dureaza 20 de minute.

In medie 25-30 de soferi trec saptamanal prin sala de examinare din sediul IPJ Brasov. Aici conducatorii auto pot afla imediat dupa parcurgerea testului daca au trecut proba.

Practic fiecare candidat primeste, pe baza codului numeric personal, un test cu 15 intrebari de legislatie rutiera alese aleatoriu la care trebuie sa bifeze corect 13 raspunsuri. Doar jumatate din soferii brasoveni care se inscriu la acest test il si promoveaza.

Sunt insa si soferi care, desi au permisul ridicat in vederea suspendarii pentru diverse abateri, nu pot sustine acest test: este vorba despre cei care incalca prevederile legale la trecerea la nivel cu calea ferata si cei care produc tamponari in accidente fara victime sub influenta alcoolului.

Persoanele care nu stiu sa foloseasca un computer pot fi examinate in continuare prin formular scris.

