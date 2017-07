Chiar în ziua intalnirii romano-americane de la Casa Albă, Liviu Dragnea l-a primit pe cel mai „smekher” om de lobby american…

Pe pagina sa de Facebook, președintele PSD a postat poze de la întâlnirea pe care a avut-o în biroul său de la Camera Deputaților cu „geostrategul” George Friedman, președintele Stratfor , un agent CIA ce conduce o importantă companie de analiză strategică,sprjiinita de CIA , ale cărei analize sunt bine promovate de presa internațională:” Discuțiile cu geostrategul George Friedman au adus în prim plan poziția Romaniei în spațiul euro-Atlantic și parteneriatul strategic cu SUA „, scrie Dragnea în postare, declarând că a fost „o reală plăcere schimbul de idei cu unul dintre cei mai renumiți analiști din lume, care a apreciat planurile noastre de dezvoltare în zona Mării Negre”, dar, atenție — „și premisele care stau la baza Fondului Suveran de Dezvoltare”.

În privința „renumitului analist”, Liviu Dragnea ar trebui să citească, analizele emise de Friedman î n decursul timpului — mai ales atunci când liderul PSD trece prin clipe de depresie; erorile și lipsa hilară a concretizării previziunilor „renumitului analist” iar putea readuce zâmbetul… cu o singură excepție.

Mai concret, întâmplător sau nu,apeland la memorie, Geroge Friedman a emis o interesantă „previziune” despre Romania într-un moment cheie; cu două săptămani înainte de dezastrul de la clubul „Colectiv”, Friedman spunea: „Premierul Ponta se va afla sub presiune” și că „Romania se va confrunta cu disensiuni politice interne” . După trei săptămani Gv. Ponta — guvern considerat, extrem de performant — demisiona sub presiunea străzii „pro-americane”…”Ascultând”. .. tăcerea asupra detaliilor întâlnirii de la Parlament, în contextul postării lui Dragnea, credem că problema importanta o constituie interesul lui Friedman pentru „Fondul Suveran de Dezvoltare”.( Ca si asupra Fondului PRPRIETATEA odinioara, cand se afla in interesul „viitorului” ambasador american, Gitenstein, cel care salvat pe Basescu de valul urias al demiterii! n.r.)



Concret, în fața lipsei acerbe de explicații coerente în legătură cu acest Fond, se înțelege clar doar că e vorba de banii statului — ca de obicei , cel mai puternic magnet pentru „privați”, dar mai ales pentru „investitorii strategici”. Singura asociere care se poate face este cu Fondul Proprietatea, cel care, după ce a înghițit sume colosale din banii statului și deține într-un fel greu de înțeles acțiuni colosale, ei bine a ajuns in proprietatea străinilor, a americanilor mai precis — și este administrat de americanii de la Franklin Templeton. În plus, CA este reprezentat de trei personaje străine, printre care fostul ambasador SUA, Mark Gitenstein.

Recent, am scris si tot scris despre acțiunea prin care Fondul Proprietatea , controlat de americani, a blocat construcția reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă — ceea ce ar fi dus la o independență energetică a Romaniei aproape totală. Asta se leagă și cu un alt punct al actualei vizite a lui Friedman — „planurile noastre de dezvoltare în zona Mării Negre”. Să amintim că noua administrație americană se bazează pe puternicul grup al producătorilor de energie și exploatării de resurse energetice, numele șefului diplomației americane, Rex Tillersson, fiind asociat ombil ical, cu numele puternicului grup Exxon Mobile. Exxon exploatează în Marea Neagră, Exxon este și principalul exploatator al gazelor de șist. „Gazele de șist sunt arma cu care puteți preveni războiul”, spunea tot George Friedman românilor în 2014, pe vremea când în stradă sau lumea striga contra acestor exploatări, iar la Pungești americanii forțau baricadele umane și făceau „prospecțiuni”. Ce ar putea dori americanii acum? Parteneriat? Da, într-un singur sens, ca și pană acum — și eu spun, românul, sa se…supuna„. Friedman este un evreu american născut în Ungaria, precum George Soros, inteligent, rafinat, care știe cum să pună problema… Si il doare in cour de romanika!