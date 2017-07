Cine a învins-o pe Simona Halep: Konta, sau fostul ei antrenor?

Antrenor al Simonei Halep în 2014, a fost… Wim Fissette, actualul antrenor al Johannei Konta, cea care a eliminat-o dramatic pe Simona !

Fostul antrenor a recunoscut că jucătoarea română a făcut progrese importante după întreruperea colaborării.

Belgianul a admis faptul că a fost nevoit să o studieze atent pe a doua jucătoare a lumii înaintea meciului cu Johanna Konta. „O ştiu bine pe Simona, din 2014, când am antrenat-o. Totuşi, a trecut ceva timp de atunci, aşa că a trebuit să-i analizez jocul, pentru că s-a schimbat mult”, a precizat belgianul, care, începând din acest an, lucrează cu Johanna Konta.

„Am văzut multe video-uri cu jocurile ei şi am folosit multe informaţii pentru a o pregăti pe Johanna pentru acest meci”, a mai spus Fissette, pentru Wimbledon Channel.

Imediat după meciul pe care Konta l-a câştigat cu 6-7, 7-6, 6-4, în faţa Simonei Halep, antrenorul belgian îşi exprima satisfacţia şi evidenţia faptul că jucătoarea pe care o pregăteşte în prezent a fost mult mai puternică din punct de vedere mental în comparaţie cu românca. „Erau aşteptari mari faţă de Johanna, dar a jucat cu mare încredere. A fost foarte puternică din punct de vedere mental împotriva lui Halep, după ce a pierdut primul set la tie-break. Cred că ea câştigă foarte multe meciuri datorită forţei mentale” , a adăugat Fissette.

Simona Halep a parasit turneul de la Wimbledon in sferturi, faza a competitiei unde a fost invins a de Johanna Konta, favorita gazdelor. John McEnroe este de parere ca publicul de pe arena centrala a avut un rol important, mai ales in tiebreak-ul care o putea duce pe Simo in semifinalele de la „All England Club”. Ce zice un mare jucător McEnroe

„Daca nu stiati ca publicul poate fi diferenta dintre a castiga si a pierde, inseamna ca nu v-ati uitat suficient la tenis.

S-a intamplat in tie-break și din cauza asta Simona si-a pierdut serviciul. Puteam vedea fisuri in oasele romancei in acele momente” – John McEnroe, citat de Tennis World USA, conform Digisport.

Daca ar fi trecut de Johanna Konta, Simona si-ar fi egalat cea mai buna performanta de la Wimbledon: faza semifinalelor (atinsa in 2014). In plus, ar fi fost noul numar unu din ierarhia WTA, incepand de saptamana viitoare.