Cine a pus mâna pe Tezaurul lui Decebal !!

Existenta tezaurului regelui Decebal constituie una dintre cele mai fascinante enigme ale istoriei romanesti. Aceasta porneste de la afirmatiile istoricului roman Dio Cassius (155 sau 163/164 – 229) dupa care, in urma cuceririi romane, au fost descoperite si comorile lui Decebal, care se aflau sub raul Sargetia din apropierea capitalei sale.Istoricul spune ca Decebal „a abatut raul cu ajutorul unor prizonieri si a sapat acolo o groapa.

A pus in ea o multime de argint si de aur, precum si alte lucruri foarte pretioase, mai ales printre cele care suportau umezeala, iar dupa aceea a adus raul din nou in albia lui.Tot cu prizonierii a pus in siguranta,ascunzand in pesteri, vesminte si alte lucruri mai putin pretioase. Dar Bicilis, un tovaras al sau care cunostea cele intamplate, a fost luat prizonier si a dat in vileag toate acestea”.

De asemenea, Nicolae Iorga scrie intr-o lucrare ca „Monarhul dac, in ultimul adapost de munte, dupa ce ascunse in pesteri o parte din comorile mult timp adunate, intinse masa din urma singurilor sai tovarasi”.

Nu in ultimul rand, o scena de pe Columna Traiana infatiseaza o coloana de animale si care ce transporta prazi din Dacia .

Unii istorici cred ca este vorba despre tezaurul lui Decebal descoperit in albia riului Sargetia (Sargetica), dupa unii specialisti actualul curs al riului Strei.

Majoritatea arheologilor a considerat aprecierile lui Cassius posibil ca o legenda , preluata la origine de la Diodor din Sicilia. Scriitorul bizantin Ioanes Lydus, in lucrarea „De Magistratibus”, elaborata pe baza informatiilor lui Criton, doctorul lui Traian, o lucrare intitulata „Getica”.

Acesta apreciaza ca dupa infringerea Daciei de catre romani s-au preluat prazi bogate in argint si aur in greutate de 5.000.000 livre, vase si sticlarie de valoare si peste 50.000 de razboinici bastinasi, capturati cu arme cu tot.

Jérôme Carcopino , profesor la Facultatea de Litere a Universitatii pariziene, s-a implicat masiv in analiza prazii de razboi din Dacia.