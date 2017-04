Cine este Alexandru Florian, directorul Institutului „Elie Wiesel” !

Institutul „Elie Wiesel” este o instituţie de stat, plătită din banii publici şi ar trebui, asemenea alttor instituţii de acest fel, să aibă în propriul statut interzicerea de a avea in componenţă nomenclaturişti sau propagandişti zelosi ai comunismului. Cu toate acestea, în fruntea sa se află in continuare cel mai nepotrivit personaj posibil , tovul Alexandru Florian, care, inca de la 21 de ani, făcea o deshantzata propagandă comunismului! În acest fel se explică faptul că în Legea 217/2015, la redactarea căreia Alexandru Florian a avut un rol primordial, comunismul – si implicit lucrarile sale si ale taticului sau! – nu sunt condamnate alături de celelalte ideologii criminale, cum este fascismul! Şi asta deşi Parlamentul României a adoptat acum cîţiva ani un Raport de condamnare a comunismului, care trebuia să se regăsească în acest act normativ cu prioritate între ideologiile interzise în spaţiul public, la fel ca şi în cazul propagandei fasciste!

Dar, dacă în Legea 217/2015 ar fi fost condamnat şi comunismul,ca ideologie, atunci Alexandru Florian ar fi trebuit să se condamne atît pe el, cît şi pe tatăl său , Radu Florian,tot profesor de marxism-leninism , înca din perioada anilor crinceni ai obsedantului deceniu ! În mod curios, deşi ştia ce carente are în educaţia sa prin faptul că a fost un zelos propagandist comunis t, Alexandru Florian a acceptat, dintr-un evident oportunism, să promoveze astfel de legi care condamnă ideologii la fel de criminale ,dar nu şi comunismul pe care l-a slujit cu credinta. Iar acum are impresia că se poate spăla ca un instalator care şi-a mînjit doar mîinile cu vaselină! Dacă ne uităm în CV-ul lui Alexandru Florian, aflăm că dumnealui este autorul a trei cărţi .Cu toate acestea, în biblioteci există şi volumul „Cunoaşterea ştiinţifică şi apusul zeilor” , colecţia „Ştiinţa pentru toţi”, care aparţine aceluiaşi Alexandru Florian, dar care , fiind omisa cu buna stiinta , nu se mai regăseşte în lista publicaţiilor din CV-ul său! O explicatie exista: Autorul avea atunci doar… 21 de ani, (dar deja membru PCR !) fiind încă student al tatălui său, şi publicarea acelui eseu ticalos într-una dintre colecţiile propagandistice bine platite in acea vreme a fost un evident privilegiu datorat rolului avut în PCR de tatăl său. Rasfoind acesta mizerie constatam,cu citate si expresii „specifice” ca si tata a avut o mare contribuţie în redactarea ei, avînd în vedere bibliografia destul de greu de asimilat de un tînăr abia ieşit de pe băncile liceului! Citindu-i această broşură, am înţeles de ce autorului îi este acum ruşine cu conţinutul său , căci bibliografia de la sfîrşit consemnează sursele de inspiraţie, între care figurează 6 volume semnate Nicolae Ceauşescu. La loc de cinste se află şi K. Marx, Fr. Engels, V.I. Lenin, menţionaţi cu 10 lucrări…

Aceasta este, aşadar, baza teoretică a formării personalităţii lui Alexandru Florian , pe care acum încearcă s-o ascundă de ochii lumii, căci, între timp, a devenit profesor de sociologie şi ştiinţe politice…capitaliste la Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative , şi la Universitatea „Dimitrie Cantemir”, trecînd şi pe la Institutul Social-Democrat (!!!), Dar,asta tupeu, şi la Institutul de Teorie Socială din cadrul Academiei Române! Ştiu oare studenţii de la Universitatea „Dimitrie Cantemir” cine este cu adevărat profesorul lor şi care este fundamentul pregătirii sale didactice?

Bănuiesc ei că acela care le predă acum doctrinele politice europene a fost un propagandist de cea mai joasă speţă a comunismului, visînd la o societate ateistă, fără Dumnezeu (scris de tov. Florian, in semn de dispret, cu litera mica !) şi fără credinţă crestina, bazată doar pe ideologia comunistă învăţată de la tatăl lui, care a făcut acelaşi lucru timp de 40 de ani?

După cum se observă, Alexandru Florian, bazandu-se pe numeroase „citate din tovarăşul Nicolae Ceauşescu„, nu este doar un comentator al ideolgiei comuniste, ci consideră PCR ca fiind „partidul nostru”, ceea ce face din el nu numai un simpatizant al politicii comuniste, ci şi un activist înregimentat, cu un serios potenţial de propagandist, care susţine că numai ateismul poate conduce la societatea comunistă, la „făurirea unei civilizaţii ateiste” ! Autorul scrie „dumnezeu” cu literă mică, pentru că religia este văzută ca un duşman al omului, împotriva căreia trebuie dusă o luptă continua, căci, în viziunea lui Alexandru Florian , religia este o formă a „puterii politice butgheze”.