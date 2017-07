Cineva a raspuns excepțional -dacă Iadul este exoterm (adică degajă căldură) sau, este endoterm (adică absoarbe căldură)

„Mai intai trebuie sa examinam daca masa Iadului se schimba, sau nu, in timp. Pentru aceasta trebuie sa stim numarul sufletelor care se muta in Iad si al celor care pleaca din Iad. Consider cert faptul ca cine ajunge in Iad nu mai poate pleca de acolo niciodata. Pentru a stabili numarul celor care ajung in Iad, trebuie avut in vedere ca exista mai multe religii, fiecare sustinand ca cei care nu sunt adeptii ei ajung in Iad!!!… Rezulta de aici ca toti oamenii ajung in Iad, iar cresterea continua a populatiei lumii ne duce la concluzia ca numarul sufletelor care ajung in Iad creste exponential …