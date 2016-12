Ciocolata se produce la Brasov inca din 1891

La inceput era delicatesa pentru aristocrati. Mai tarziu, a pastrus si in clasa burgheziei. Astazi o consumam la discretie si avem si multe sortimente dintre care sa alegem. Specialistii spun insa ca adevarata ciocolata se savureaza si nu trebuie sa ne indopam cu ea, nici macar atunci cand suntem deprimati

Ciocolata de toate zilele si mai ales de sarbatori are o istorie a ei in Brasov. La inceput era delicatesa pentru aristocrati. Mai tarziu, a pastrus si in clasa burgheziei. Astazi o consumam la discretie si avem si multe sortimente dintre care sa alegem. Specialistii spun insa ca adevarata ciocolata se savureaza si nu trebuie sa ne indopam cu ea, nici macar atunci cand suntem deprimati. La Brasov, ciocolata s-a produs din 1921 pana in 2009. Prima fabrica de Produse Zaharoase Thiess & Seidel a luat insa fiinta inca din 1891; din ea s-a desprins celebra fabrica Hess, pe care bunicii nostri si-o mai amintesc inca. Tot in perioada interbelica, la Brasov se deschide si fabrica Stollwerck, la fel de celebra. In comunism, cele doua s-au transformat in fabrica Dezrobirea, care avea doua unitati de productie si care, intre altele, producea dulciurile pe care si noi ni le mai amintim. Este pe scurt o istorie a fabricarii ciocolatei, asa cum o surprinde expozitia deschisa la Muzeul Civilizatiei Urbane a Brasovului. Pana sa devina un produs de larg consum, ciocolata a fost un privilegiu al aristocratiei europene.

In expozitie, cei interesati vor gasi, pe langa istoria detaliata a fabricarii ciocolatei, si ambalaje ale vechilor tablete produse sub Tampa. Un ciocolatier local ne dezvaluie cum poate fi recunoscuta ciocolata de calitate. Potrivit lui Dorian Lungu, in primul si in primul rand, ciocolata de calitate o recunoasteti dupa miros. Luciul este inselator, pentru ca exista ciocolata care nu are suficient unt de cacao; daca la rupere sar aschii din ea, inseamna ca nu este de calitate, pe cand o ciocolata care are suta la suta unt de cacao are o cremozitate aparte.

Pentru a simti gustul unei astfel de delicatese, trebuie sa o mirositi pe indelete si sa o gustati fara a o mesteca. Expozitia ramane deschisa publicului pana in martie 2017.

Vifor Rotar