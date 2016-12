Circulatia feroviară între Brașov si Predeal este dată peste cap!

Potrivit directorului Regionalei CFR Braşov, clorura de calciu pulverizată pe DN 1 între Braşov şi Predeal ar fi afectat izolatorii sistemului de semnalizare, având în vedere că sunt probleme la firul de cale ferată de lângă şosea, nu cel de lângă munte.

CFR anunță că are probleme tehnice în zona Brașov. A doua zi de Craciun aduce probleme in traficul feroviar cu trenuri ce au întîrzieri de pîna la 5 ore luni. „Se circulă pe un singur fir între Braşov şi Predeal şi sperăm ca până în jurul orei 17,00 aceste defecţiuni să fie remediate. Echipele noastre lucrează pe acest traseu, dar trebuie verificat fiecare tablou de semnaliz are. Întârzierile sunt de maximum 30 de minute”, a precizat Pintea.

Prefectul Ciprian Băncilă a confirmat că sunt probleme din cauza căderii de tensiune la două circuite. Unul dintre acestea este aproape remediat, după care echipele de intervenție se vor ocupa de cel de-al doilea.