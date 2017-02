CJ Brașov trebuie să asigure sedii pentru un centru și o agenție

Spatiile de la etajul intai al Casei Baiulescu, care gazduiesc sectia de limba engleza a Bibliotecii vor fi predate in maximum trei luni filialei judetene a Agentiei de Dezvoltare Durabila Centru. Decizia a fost luata de Consiliul Judetean in sedinta de plen de marti.

La Brasov va fi si sediul Centrului National pentru Implementarea Protocolului pentru Turism Durabil, care va fi la subsolul cladirii din strada Ecaterina Varga nr. 23, ocupat in prezent de Asociatia pentru Dezvoltarea Turismului Brasov.

Centrul a fost infiintat ca urmare a ratificarii Conventiei Carpatica, printr-o lege aprobata in 2006.

Potrivit documentatiei prezentate de CJ, cea de-a opta intilnire a grupului de lucru privind turismul durabil din cadrul acestei conventii a decis ca in toate statele care si-au depus candidatura pentru gazduirea platformei pentru turism durabil (Polonia, Romania, Ucraina), sa se stabileasca centre nationale.

Vifor Rotar