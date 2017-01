CJ și Primaria Brașov vor contesta amenzile pentru deszăpezire

Primaria stie ca a primit si ea o sanctiune, dar nu stie daca este vorba despre o amenda. Daca municipalitatea asteapta sa primeasca documentul prin posta inainte de a lua o decizie, forul judetean considera ca nu i se poate reprosa activitatea de deszapezire de pana acum

Consiliul Judetean va contesta in instanta amenzile aplicate de Politie pentru deszapezirea necorespunzatoare a unor drumuri din judet. Primaria stie ca a primit si ea o sanctiune, dar nu stie daca este vorba despre o amenda.

Daca municipalitatea asteapta sa primeasca documentul prin posta inainte de a lua o decizie, forul judetean considera ca nu i se poate reprosa activitatea de deszapezire de pana acum.

Politistii au considerat, in schimb, ca Primaria Brasov si Consiliul Judetean nu au deszapezit unele strazi, motiv pentru care au aplicat amenzi celor doua institutii.

Potrivit Gabrielei Dinu, purtator de cuvant IPJ Brasov, cele 6 sanctiuni contraventionale constatate pe parcursul saptamanii trecute se refera la nementinerea in stare corespunzatoare a starii drumului pe perioada conditiilor meteo nefavorabile.

Fiecare amenda din cele sase aplicate de politisti este in valoare de 2.600 de lei, astfel ca totalul, in cazul Consiliului Judetean, se ridica la 13.000 de lei.

Daca primaria nu a primit inca procesul verbal pentru sanctiunea care i-a fost aplicata, la Consiliul Judetean a ajuns o singura amenda, aplicata de catre seful de post de la Holbav.

Potrivit lui Adrian Vestea, presedintele Consiliului Judetean Brasov, in judetul Brasov deszapezirea s-a desfasurat „impecabil, chiar daca au mai fost unele mici probleme”.

Pe durata ninsorilor de saptamana trecuta au existat trei drumuri judetene inchise, care au fost redate circulatiei la scurt timp dupa incetarea caderilor de zapada.

Vifor Rotar