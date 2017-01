Clasa (guvernul) Sorin Grindeanu in verificare, dirigintele Iohannes cu mare surpriză!!

Gestul lui Iohannes de miercuri va ramane in istorie! Sa te duci in sediul Guvernului Romaniei si nici macar sa nu dai un telefon – nu are precedent. Trecand in revista performantele precedesorului sau, este greu de gasit ceva comparabil, nici macar pe Emil Boc, fostul presedinte Basescu nu a reusit sa-l puna intr-o asemenea penibila situatie. Egalitatea PUTERILOR in Romania ramane o vrajeala care se limiteaza doar la o mentiune prin paginile …Constitutiei. Premierul Sorin Grindeanu a aflat de venirea preşedintelui Klaus Iohannis, la Palatul Victoria, de la cei care asigură paza, în momentul în care șeful statului era pe drum.

Reporter: Dacă aţi aflat cumva de sosirea lui, când aţi aflat? Aţi fost anunţat că vine astăzi (miercuri n.r.) la şedinţă?

Sorin Grindeanu: Am aflat în momentul în care se apropia de guvern într-un mod informal, să spunem…

Reporter: Cu un SMS?

Sorin Grindeanu:… de la cei care asigură paza şi aşa am fost informat…

retinem eleganta premierului Grindeanu care a incercat sa salveze aparentele in fata presei: „e dreptul constituţional al preşedintelui de a veni şi de a prezida şedinţa de guvern”. Nu acest fapt este contestabil ci apicatura de vechil care isi controleaza slugile in timpul programului.

Întrebat de jurnaliști dacă o colaborare instituțională nu ar presupune un anunț sau telefon, prim-ministrul a răspuns că nu el este cel căruia trebuie să i se adreseze această întrebare.

Sorin Grindeanu: Nu pe mine trebuie să mă întrebaţi lucrurile acestea. Dacă m-aş duce neanunţat la Cotroceni, probabil că ar trebui să mă întrebaţi. Nu eu am mers neanunţat.