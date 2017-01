Cod portocaliu de viscol si ninsoare!

Brasovul se va afla pana la inceputul saptamanii viitoare sub avertizare de cod galben, alaturi de alte 14 judete din tara! Pana astazi, la ora 13, meteorologii au schimbat insa culoarea in portocaliu, din pricina conditiilor meteo extreme. Sud estul tarii va fi si mai afectat de viscol si ninsoare

Sud estul tarii va fi si mai afectat de viscol si ninsoare iar meteorologii au emis avertizare de cod portocaliu de viscol puternic pe 6 ianuarie, cand rafalele de vant vor atinge 70-95 km/h, reducand vizibilitatea sub 50 de metri si local troienind zapada.

La Brasov meteorologii anunta ninsori insemnate cantitativ care vor face sa se depuna strat de zapada consistent. Incepand de vineri, 6 ianuarie si pana la inceputul saptamanii viitoare, in intreaga regiune vremea va fi geroasa atat noaptea, cat si ziua, iar temperaturile minime se vor situa frecvent intre -25 si -15 grade.

Vifor Rotar