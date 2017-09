Coduri portocaliu și galben de furtuni și ploi în țara, până joi. Se vor inregistra ploi torentiale de 50-70 l/mp!

Restul tarii, cu exceptia celor doua judete de la Marea Neagra, au intrat sub cod galben miercuri la ora 11.00 si vor fi sub avertizare pana joi la ora 21.00.In cea mai mare parte a tarii, aflata sub cod galben, vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata si se va manifesta prin averse torentiale, caderi de grindina si descarcari electrice.In intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitatile de apa vor depasi 25… 30 l/mp si cu precadere in nord-vestul tarii si in zona Carpatilor Occidentali pe arii restranse 50…60 l/mp.Temporar vantul va avea intensificari cu viteze care la rafala vor atinge70KM/h.