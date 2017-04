Codurile de ninsori si ploi o realitate! Autoritatile vor actiona cu 2.000 de pompieri, 1.700 de politisti rutieri si 300 de jandarmi montani!

Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, miercuri, intre orele 09.00 si 18.00, vor fi sub avertizare cod portocaliu judetele Caras-Severin, Mehedinti, Gorj, Valcea si Arges, unde vor fi ninsori abundente si viscol in zona inalta a Carpatilor Meridionali si a Muntilor Banatului. Vantul va atinge la rafala viteze de peste 80 – 100 de kilometri pe ora, viscolind zapada si reducand vizibilitatea sub 50 de metri.

Tot miercuri, de la ora 04.00 pana la ora 18.00, vor fi sub avertizare cod galben judetele Dambovita, Teleorman, Olt, Dolj, Brasov, Covasna, Harghita, Timis, Hunedoara si unele zone din judetele Mures, Bistrita-Nasaud, Vrancea, Buzau, Prahova, Arad, Alba, Cluj,Sibiu, Brasov, Gorj, Valcea, Arges si Mehedinti.

Peste 2.000 de pompieri, 1.700 de politisti rutieri si 300 de jandarmi montani sunt pregatiti sa actioneze in urmatoarele zile, in conditiile in care au fost emise cod portocaliu de ninsori pentru 15 judete si cod galben de ploi si vant pentru restul tarii, ministrul de Interne, Carmen Dan, atragand atentia ca pe drumurile de munte s-ar putea circula ingreunat sau s-ar putea produce inundatii in zonele din sud-vestul tarii, unde au fost emise si avertizari hidrologice, potrivit News.ro.

In perioada avertizarii cod portocaliu de ninsori pentru 15 judete din zona Carpatilor Orientali, Meridionali si Muntii Banatului si cod galben de ploi si vant pentru restul tarii, peste 2.000 de pompieri cu 400 de mijloace de interventie de la Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta sunt pregatiti sa actioneze, iar Politia Romana va mobiliza 1.700 de politisti rutieri pe drumurile din zonele vizate. De asemenea, 300 de jandarmi montani sunt pregatiti sa actioneze pentru a acorda sprijin persoanelor aflate in dificultate.

COD PORTOCALIU

PENTRU INTERVALUL 19 APRILIE ORA 18 – 21 APRILIE ORA 06

Fenomene vizate: ninsori abundente şi local viscolite în zona montană;

Zone afectate: Carpaţii Meridionali şi Orientali

În Carpaţii Meridionali şi Orientali, va ninge abundent, se va depune strat consistent de zăpadă, iar vântul va avea intensificări cu rafale de 60…70 km/h şi peste 80…90 km/h, pe creste, viscolind puternic ninsoarea şi reducând vizibilitatea.

Se va circula in conditii de iarna in judetele din centru tarii

Reprezentantii structurilor de interventie din MAI ii sfatuiesc pe oameni ca, inainte de a pleca la drum, sa se informeze despre conditiile meteo si starea drumurilor, sa adapteze permanent viteza la conditiile de drum, sa circule cu o viteza care sa nu depaseasca 30 de km/h in localitati sau 50 de km/h in afara lor, cand soseaua este acoperita cu polei, gheata, zapada, mazga sau piatra cubica umeda, dar si sa foloseasca sistemul de iluminare-semnalizare si cel de climatizare si dezaburire, pentru a vedea si a putea fi vazuti in trafic.

MAI precizeaza ca prevederile legale in vigoare interzic circulatia autovehiculelor fara ca acestea sa fie dotate cu anvelope de iarna, pe drumurile publice acoperite cu zapada, gheata sau polei, nefacand referire la o anumita perioada a anului.