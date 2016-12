Colaborare intre Poliția Locală și Garda de Mediu

Politia Locala si Garda de Mediu au semnat un act de colaborare. Parteneriatul a luat fiinta ca urmare a faptului mai multi cetateni au facut diferite sesizari, fie la Garda de Mediu, fie la Politia Locala si a fost nevoie de fiecare data de o colaborare cu cealalta institutie pentru a se putea rezolva problema sesizata

Potrivit lui Nicolae Aldea, director executiv Politia Locala Brasov, necesitatea incheierii protocolului a aparut odata dupa corespondenta intensa purtata intre cele doua institutii in care isi declinau spre competenta solutionare, neavand atributii sau avand atributii limitate, conform legii, pe o anumita speta lucrarile ce le reveneau.

Protocolul va duce la reducerea timpului de raspuns in cazurile in care Politia Locala si Garda de Mediu sunt nevoite sa lucreze impreuna.

Seful Politiei Locale avertizeaza ca, in perioada de vara, institutia pe care o conduce va acorda o mare atentie modului in care este respectata legea picnicului. Cele doua institutii vor elabora in comun si campanii de informare si preventie pentru mentinerea unui mediu curat si sanatos in municipiul Brasov.

Vifor Rotar