Colegiul Şaguna a ajuns pe podium la Bacalaureat. Felicitari Andra Bujan!

Şagunista Andra Bujan s-a alăturat celor două meşotiste cu media 10 la BAC după ce a contestat nota primită la Limba şi Literatura Română. Andra este pasionată de biochimie, pe care vrea să o studieze în continuare, dar nu în ţară, ci în Anglia, de unde are deja oferte. Dacă se va întoarce sau nu în ţară după studii, va decide la momentul potrivit.

Afișarea primelor rezultate ale examenului de Bacalaureat din această sesiune a produs la Braşov marea surpriză. Niciun șagunist nu se afla în top 3, deşi şaguniştii îşi rezervaseră de ani buni primele locuri. După contestaţii, situaţia s-a schimbat.

Andra Bujan, care a absolvit profilul de ştiinţe ale naturii, a readus Şaguna în top. Tânăra a obţinut media 10, după ce a contestat nota 9 primită iniţial la Limba şi Literatura Română, pe care a considerat-o prea mică pentru lucrarea pe care o făcuse.

Tânăra era foarte sigură de ceea ce a scris, stăpânea subiectul şi şi-a asumat riscul de a face contestaţie. O decizie grea, dar care, la final, s-a dovedit inspirată.

La Matematică a lua 10, aceeaşi notă ca la Biologie vegetală şi animală. Acum, cu 10 şi la Română, are media 10 la Bacalaureat iar planurile ei de viitor includ studii în străinătate.

Andra spune că a primit deja 4 oferte de la facultăţi foarte bune din Marea Britanie – UCL şi Imperial College of London.

Pasiunea pentru biochimie nu a venit pur şi simplu. încă din clasa a IX-a i-au plăcut biologia şi chimia.

A participat la mai multe concursuri şi olimpiade şi şi-ar dori să fie cercetător sau cadru didactic universitar.

Încă din timpul liceului, Andra s-a implicat în activităţi de voluntariat la Hospice Casa Speranţei.

Până în toamnă, când va începe studiile ca studentă, Andra savurează din plin bucuria de a fi şagunista de 10.

