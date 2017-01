Colegiului National „Meșota” inaugurează noul corp in 3 februarie

Noul corp al Colegiului National „Dr. Ioan Mesota“ va fi inaugurat pe 3 februarie. Corpul de cladire construit de la zero in 12 luni a fost finalizat dar nu va fi pus la dispozitia elevilor cu toate dotarile necesare inainte de data de 30 ianuarie, cand se sarbatoreste ziua oficiala a colegiului.

Noul corp al Colegiului National „Dr. Ioan Mesota“ va fi inaugurat pe 3 februarie. Corpul de cladire construit de la zero in 12 luni a fost finalizat dar nu va fi pus la dispozitia elevilor cu toate dotarile necesare inainte de data de 30 ianuarie, cand se sarbatoreste ziua oficiala a colegiului. Pina la deschiderea oficiala, in noile sali de clasa si in spatiile delimitate in noul imobil vor fi facute toate amenajarile necesare. Pentru achizitionarea mobilierului si a altor echipamente si dotari la Colegiul „Dr. Ioan Mesota“, Consiliul Local Brasov a alocat, la rectificarea din luna octombrie, 238.000 de lei.

Cladirea noua de patru etaje de la Colegiul National „Dr. Ioan Mesota“ se afla intre corpul vechi si sala de sport. Lucrarile incepute in martie 2015 au asigurat extinderea cu 12 sali de clasa si un laborator de informatica, o sala multifunctionala pentru evenimente, grupuri sanitare, cabinet psihologic si cabinet medical, secretariat, contabilitate, birouri pentru directori, cancelarie si biblioteca. Intrarea, situata linga sala de sport, se va face printr-un foaier, iar la etajele superioare accesul va fi asigurat atit prin scari exterioare, cit si printr-un lift de patru persoane. Cancelaria este situata la ultimul nivel, amenajata ca o consola mai agresiva, care iese in afara cladirii.

Vifor Rotar