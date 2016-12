Comercianții ingheață in piețe, in asteptarea clienților

„Ne imbracam, ce sa facem mai mult. Sunt destul de imbracata, dar daca stai, cand e frig, frig, tot ingheata picioarele”. „Toata lumea ne compatimeste ca stam in frig, dar trebuie sa ne facem vointa, ca altfel nu avem de unde castiga un ban. N-ai unde sa te duci, mai ales eu la varsta mea unde sa merg, ca nu te angajeaza nimeni”, se plang vanzatorii dintre tarabele inghetate

Mai stiti ingramadeala din piete, in ultimele zile ale anului, cand parintii targuiau cele necesare pentru masa de Revelion? Acum, vanzatorii joaca de pe un picior pe altul, sa nu inghete, si incearca sa-si protejeze marfa de frig, in asteptarea clientilor care nu se prea arata.

Daca legumele, carnea, pestele si muraturile isi gasesc loc pe masa festiva dintre ani, fructele nu se regasesc nici macar pe listele de cumparaturi. Indiferent de marfa, precupetii se plang de lipsa de clienti. Iar in asteptarea lor, o partida de sah face sa treaca vremea mai usor. Si parca si frigul e mai usor de suportat.

Vanzatorii spera ca macar pe final de an sa fie mai multi cumparatori, stiind bine ca ianuarie este o luna si mai proasta.

In ianuarie este si mai frig, caci vine si gerul Bobotezei, iar vanzatorii spun de pe-acum ca in zilele geroase vor sta acasa.

Vifor Rotar