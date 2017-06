Comisia parlamentara de ancheta pentru alegerile prezidentiale din 2009,Generalul Dumitru Iliescu –...

Fostul sef al SPP, Dumitru Iliescu, a declarat marti, la Comisia parlamentara de ancheta pentru alegerile prezidentiale din 2009, ca a avut informatii, in perioada de dinaintea scrutinului, conform carora „au existat presiuni ca la conducerea MAI sa fie numit Gabriel Oprea, ceea ce s-a si intamplat”, relateaza Agerpres. El a mentionat ca, in perioada campaniei electorale de la acea vreme, a asigurat consultanta pentru presedintele PSD de atunci, Mircea Geoana, pentru programul cu care acesta candida la prezidentiale si care se referea la aparare, ordinea publica si siguranta nationala.

„Nu am intrat in echipa, nu am facut parte, doar i-am asigurat consultanta dlui Geoana pe aceasta spet a. Insa am fost in contact cu echipa de campanie a dlui Geoana, inclusiv cu cei care organizau activitatile, am fost si la o actiune comuna. (…) In perioada respectiva si chiar anterioara am primit diverse informatii vizavi de modul in care se incearca sa se organizeze campania respectiva si actiunea unor persoane cu demnitati publice pentru a asigura continuitatea (…) presedintelui in functie. Aceste informatii pe care le-am obtinut le-am pus la dispozitia conducerii PSD, informand de fiecare data cand soseau asemenea informatii. Au venit informatii inca din 2008, inainte de alegerile parlamentare, in sensul ca dupa derularea alegerilor si dupa ce se va vedea rezultatul votului se va incerca sa se faca o alianta mai puternica pentru a putea sa se promoveze niste legi care erau considerate necesare in momentul respectiv de catre presedintele Traian Basescu”, a detaliat Dumitru Iliescu.

El a amintit ca, dupa alegerile parlamentare din 2008, s-a creat alianta PSD-PDL, dupa care s-a procedat la impartirea portofoliilor, a ministerelor.

„Ceea ce am retinut inainte de a se derula activitatea respectiva a fost ca, de fapt, a venit o informatie ca se incearca ca Ministerul de Interne sa treaca la PDL. Conducerea PSD nu a acceptat aceasta chestiune si, dupa negocieri intense, au obtinut conducerea MAI. In aceasta situatie, ulterior, mi-au sosit informatii ca cei din conducerea SRI au facut presiuni asupra unor membri ai PSD, ma refer la cei din conducerea PSD, ca la conducerea acestui minister sa fie numit dl Oprea. Si asa s-a si intamplat. Dupa numirea dlui Oprea la conducerea MAI trebuia sa se vina cu propuneri pentru secretarii de stat”, a afirmat Dumitru Iliescu.

Potrivit acestuia, exista, in cadrul intelegerii PSD-PDL un protocol, un algoritm dupa care erau numiti secretarii de stat.

„Dl Oprea a profitat de faptul ca dl Geoana era plecat pentru cateva zile in SUA si, dupa o consultare pe care a avut-o cu dl Traian Basescu, a venit si a propus secretarii de stat direct primului ministru, iar primul ministru a emis hotararile respective. Insa, pana sa se publice in Monitorul Oficial, am aflat de aceasta chestiune si l-am contactat pe dl Geoana, care a luat legatura cu dl prim-ministru Boc si au anulat numirile respective. In aceste conditii, dlui Oprea i s-a sugerat sa isi dea demisia si sa plece de la conducerea MAI pentru ca se aflase deja care era scopul acestuia”, a sustinut fostul sef al SPP.

El a aratat ca legatura celor povestite cu alegerile din 2009 este „foarte mare, pentru ca exista un plan bine pus la punct, care s-a facut si in 2013, in decembrie, pentru alegerile din 2014”.

„Acest plan si el a fost foarte bine conturat in vederea sustinerii presedintelui de la acea perioada ca sa poata sa castige din nou alegerile in 2009. Si aveam informatia, chiar daca ulterior dl Nica a fost numit ministru de Interne, am avut informatia cu o luna inainte de a fi demis ca va fi demis. Si scopul acestei demiteri a fost ca sa preia controlul asupra MAI, care avea un rol major in organizarea si desfasurarea corespunzatoare a alegerilor. Am aflat cu o luna inainte de a fi demis dl Nica ca i se va gasi un pretext ca o sa fie demis. L-am informat si pe dl Nica si pe dl Geoana despre aceasta, domniile lor n-au crezut in faza initiala. (…) Dar s-au convins de aceasta manevra”, a declarat Dumitru Iliescu.

Dumitru Iliescu: Alegerile prezidentiale din 2009 au fost fraudate

Fostul sef al SPP, Dumitru Iliescu, a mai declarat marti la Comisia parlamentara de ancheta pentru prezidentialele 2009 ca doar o parte din conducerea SRI „a fost implicata in actiuni frauduloase” si a sustinut ca aceste alegeri „au fost fraudate”, Mircea Geoana fiind cel care a iesit de fapt presedinte, relateaza Agerpres.

Dumitru Iliescu a sustinut, in context, ca l-a avertizat pe fostul sef al SRI George Maior asupra faptului ca „Florian Coldea incepuse sa deruleze dincolo de limitele normale actiuni in zona politicului”.

„Vreau sa fie foarte bine inteles ca nu in ansamblul sau SRI a fost implicat in aceste aspecte frauduloase, ci o parte din acest serviciu, in special conducerea SRI si cativa ofiteri pe care i-au folosit, ceilalti executand ordine pe care le-au primit. Structurile de securitate nationala sunt foarte necesare statului roman. (…) Vizavi de implicarea structurilor de forta, in special a SRI, in zona politica si obtinerea controlului asupra deciziilor politice, informatii am avut inca din 2006, imediat dupa preluarea interimatului dlui Coldea la conducerea SRI. Iar in momentul in care dl Maior a fost desemnat sau se intentiona propunerea dumnealui ca director al SRI, am avut o discutie cu domnia sa, inainte de a merge la presedintele Basescu, am fost apelat de domnia sa, eram acasa, l-am primit la mine, insa in acelasi timp l-am invitat si pe generalul Marin Ionel care era adjunctul directorului SRI in functie, pentru ca banuiam care este continutul dialogului”, a detaliat Dumitru Iliescu.

El a spus ca nu va reda continutul discutiei cu George Maior, pentru ca nu este corect, dar a aratat ca i-a facut acestuia „mai multe recomandari”.

„Avand in vedere faptul ca aflasem ca dl Coldea incepuse sa deruleze, dincolo de limitele normale, actiuni in zona politicului, i-am recomandat dlui Maior ca toate structurile care normal trebuiau sa fie in subordinea directorului SRI, conform legii si conform regulamentului propriu de organizare si functionare, sa fie trecute in subordinea domniei sale in momentul in care preia conducerea SRI, sa nu le lase in subordinea lui Coldea. Si a doua recomandare a fost aceea ca este normal, ca director al SRI, sa puna la dispozitia presedintelui Romaniei toate informatiile necesare pentru ca acesta sa isi poata exercita atributiile prevazute de functia suprema, dar sa nu treaca cu bagaje cu tot pe vaporul dlui Basescu. Din pacate, dl Maior, in momentul in care a ajuns la conducerea SRI, a facut exact pe invers, a lasat toate aceste structuri in subordinea lui Coldea, dandu-i o forta foarte mare, (…) si doi – a trecut cu bagaje cu tot in tabara dlui Basescu, afectand in acest mod echidistanta SRI”, a sustinut Dumitru Iliescu.

Ulterior, dupa cum a povestit el, „lucrurile s-au derulat asa cum au fost prognozate”. „S-au implicat prin crearea unui portofoliu de persoane pe care le promovezi in functiile de conducere la nivelul formatiunilor politice, impunerea unor lideri la nivel central si local si de asemenea controlul asupra unor autoritati publice. Adica aceasta chestiune s-a derulat nu numai de formatiunile politice, ci si de autoritatile publice constitutionale, inclusiv Parlament, Guvern, membrii Guvernului, unii dintre ei propusi sau numiti la propunerea SRI. Pe cei care nu trebuiau sa ajunga in Guvern se gaseau imediat mape profesionale, se faceau mape profesionale pe baza informatiilor acumulate la compartimentele de analiza si sinteza sau in arhiva, cum este arhiva SRI, arhiva lui 962, DGIPI, arhiva de la SIPA si asa mai departe”, a afirmat Iliescu.

De asemenea, a sustinut el, „s-a incercat un oarecare control asupra judecatorilor CCR”. „Si va aduceti aminte de etapa aceea cu biletelele facute de dl Coldea vizavi de 3 judecatori de la CCR. Acele biletele, in final, au ajuns la mine, eu le-am trimis comisiei comune de aparare. (…) In acelasi timp, s-au derulat actiuni pentru fidelizarea unor conducatori ai institutiilor la nivel local, si ma refer la primari. (…) O alta actiune, la fel de daunatoare, si care a viciat foarte mult ceea ce noi numim democratia in Romania a fost crearea unui portofoliu de magistrati, procurori, judecatori care sa raspunda pozitiv la solicitarile SRI”, a mai afirmat fostul sef al SPP.

Potrivit acestuia, ceea ce s-a intamplat in 2009 „s-a intamplat si in 2014 – s-a facut un plan prin care se prevedea destabilizarea PSD, cu arestari, cu cercetari”, plan de care a fost informat si ministrul Apararii din acea perioada Mircea Dusa. ‘Domnia sa mi-a spus ca stie despre plan in amanuntime. (…) In aceasta actiune era inclus si actualul presedinte al Romaniei, dl Klaus Iohannis. N-a avut niciun fel de culpa in acest sens, nu are niciun fel de tangenta cu aceasta chestiune, era pus pentru a putea astupa reprezentantul PSD sa ajunga in functia suprema, sa fie promovata o alta persoana cu care se poate face o intelegere din partea dlui Basescu, pentru ca era greu cu dl Ponta sa se inteleaga, asa se considera in momentul respectiv. De aici, vizavi de cele prezentate si vizavi de informatiile care au sosit in acea perioada, am avut si am certitudinea suta la suta ca alegerile din 2009 au fost fraudate, iar aceasta actiune complexa a fost coordonata de dl Coldea impreuna cu dl Maior. Asa au venit informatiile la mine”, a mai sustinut Dumitru Iliescu.

La acest punct al depozitiei sale, Dumitru Iliescu a aratat ca a aflat ulterior de o intalnire a sefilor structurilor de forta la Gabriel Oprea acasa si a denuntat faptul ca „alegerile prezidentiale din 2009 au fost fraudate”.

„Si, in momentul in care a aparut materialul publicat de Dan Andronic, am vazut ca de fapt informatia respectiva era confirmata si de cineva care fusese in interior. Desi acolo s-a spus ca a fost o activitate privata, avand in vedere persoanele care au participat acolo si ce s-a derulat acolo, nu a fost o activitate privata de genul celor pe care le-au mentionat cei care au fost acolo si au venit si in fata comisiei. Informatiile noastre sunt ca s-au coordonat actiunile pentru punerea in aplicare a planului de fraudare a alegerilor. Sunt convins ca dl Geoana a iesit presedintele Romaniei, dar, prin vicierea masiva a votului romanilor, s-a intors votul in favoarea dlui Basescu”, a mai sustinut fostul sef al SPP.