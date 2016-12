Comisii mai mult sau mai puțin …nepotrivite pentru parlamentarii de Brașov!

Cea mai importanta activitate a unui parlamentar este in comisiile de specialitate, insa nu toti alesii de Brasov au nimerit intr-o comisie a carei activitate sa fie compatibila cu pregatirea si experienta lor profesionala.

O exceptie, inginerul liberal Daniel Zamfir, celebru pentru legea darii in plata, a ajuns in Comisia Economica, Industrii si Servicii, unde a fost ales si presedinte.

Un alt brasovean face parte din aceeasi comisie – este vorba despre pesedistul Marius Dunca, tot inginer la baza, cu mai multe specializari post-universitare. Desi are o experienta de invidiat in domenii precum IT si project management, fiind si presedinte al Federatiei Romane de Curling, Allen Coliban a fost impins spre Comisia de Mediu, unde valoroasa sa experienta nu ar fi cel mai bine pusa in valoare. Totusi, reprezentantul USR se va putea exprima si in Comisia pentru afaceri europene, unde cuvantul sau ar putea cantari mult. Omul potrivit la locul potrivit pare sa fie doar medicul Florin Ortan de la PSD, care a reusit sa prinda un loc in Comisia de Sanatate Publica, chiar daca mai face parte si din Comisia pentru drepturile omului, culte si minoritati.

La Camera Deputatilor, patru dintre reprezentatii Brasovului se regasesc in aceeasi comisie, de Industrii si Servicii. Este vorba despre Roxana Minzatu (PSD), specialist in fonduri europene, care este si secretar al comisiei, Remus Borza (ALDE), jurist specializat pe insolvente, Mihai Mohaci, un parlamentar cu pregatire de inginer, care insa a trecut, de-a lungul timpului si pe la Institutia Prefectului (fără a lăsa urme! n.r.), si Viorel Chiriac. Acesta din urma este si membru in Comisia pentru Afaceri Europene, unde este vicepresedinte, precum si la Comisia pentru Administratie Publica si amenajarea teritoriului.

Un alt deputat de Brasov, Tudor Benga, de la USR, a fost repartizat in Comisia de Administratie publica si amenajarea teritoriului, desi are un master in Afaceri si Relatii Internationale la Universitatea Columbia din SUA , care l-ar fi recomandat pentru Comisia de afaceri europene sau cea de politica internationala.

Liberalul Gabriel Andronache isi va continua si in acest mandat activitatea in Comisia Juridica, de Disciplina si Imunitati. Alaturi de el se regasesc in comisie Izabella Ambrus, de la UDMR, si Mihai Valentin Popa (PSD), toti trei cu studii juridice si experienta in acest domeniu.

Conform declaratiei de interese insa, in prezent, Mihai Popa este suspendat din Baroul Brasov. Cea mai tanara membra a Parlamentului Romaniei, Mara Mares (PNL), este reprezentanta Brasovului in doua comisii parlamentare. La Comisia de Invatamant, Stiinta, Tineret si Sport, tanara masteranda in Politici Publice Europene la University College of London, este simplu membru, in timp ce la Comisia de egalitate de sanse intre femei si barbati este chiar secretar.

Vifor Rotar