Companiile vestice vând produse de o calitate inferioară pe piața din estul Europei!

Autoritatile ungare sustin ca marile companii obisnuiesc sa comercializeze produse de o calitate inferioara pe piata din estul Europei, chiar daca este utilizat acelasi brand si pret ca in tarile din vestul Europei.

Oficiul National pentru Siguranta Alimentelor (NEBIH) din Ungaria a analizat un numar de 24 de produse alimentare comercializate prin supermarketurile Lidl si Aldi. In urma analizei, s-a constatat ca versiunea locala a napolitanelor Manner este mai putin crocanta decat cea vanduta in supermarketurile din Austria. De asemenea, analiza a identificat o alta diferenta de calitate in ceea ce priveste crema tartinabila Nutella, care este mai putin dulce in Ungaria decat in Austria.

„Personal, am fost consternat cand am citit acest raport. Cred ca vorbim de cel mai mare scandal din ultimele zile”, a declarat seful cabinetului lui Viktor Orban, Janos Lazar.

Lazar a sustinut ca guvernantii vor lansa o evaluare pe scara larga a produselor comercializate in Ungaria, insa nu a precizat ce actiune specifica va lua in acest caz Budapesta.

Ungaria nu este singura tara ingrijorata de calitatea inferioara a produselor comercializate in estul Europei.

Autoritatiile slovace au anuntat saptamana trecuta ca au descoperit diferente de gust, compozitie si aspect in aproape zece produse alimentare vandute local, prin comparatie cu aceleasi produse din Germania si Austria.

Administratia Sanitara Veterinara si pentru Alimente (SVPS) a dezvaluit ca aproape jumatate din produsele alimentare testate au o compozitie cu mult diferita fata de produsele vandute de acelasi brand in tarile din vestul Europei.

„Clientii se asteapta la aceeasi calitatea de la acelasi brand, oricare ar fi tara de productie sau comercializare”, a declarat ministrul slovac al Agriculturii, Gabriela Matecna.

La nivel european, autoritatile nu sunt interesate de calitatea produselor comercializate in tarile membre, ci mai degraba de siguranta acestora pentru consum.

Inspectorii SVPS au testat 22 de produse alimentare care se gasesc atat in supermarketurile din Slovacia (in special in Bratislava), cat si in Austria (in localitatile de granita Kittsee si Hainburh).

Printre alimentele testate au existat lactate, produse din carne sau peste, ciocolata, branza, bauturi si produse de patiserie. Inspectorii au analizat atat ambalajul, informatiile despre compozitie si gramajul, cat si culoarea, gustul si mirosul.

SVPS s-a concentrat pe parametrii de calitate, precum continutul de carne, grasime si proteine, ori substante aditionale (ex. indulcitori si conservanti).

„Pana la jumatate din produse s-au remarcat prin diferente semnificative ale calitatii”, a declarat Matecna.

In acest sens, produsele alimentare comercializate local contineau mai putina carne si mai multa grasime, precum si indulcitori si conservanti, decat in Austria. De asemenea, aceleasi produse aveau gramaje mai mici in Slovacia, dar aceleasi preturi ca in Austria.

Asociatia Consumatorilor din Slovacia a intreprins teste similare in 2011, atunci cand au fost analizate o serie de produse ambalate din Germania, Austria, Cehias, Polonia, Slovacia, Ungaria, Romania si Bulgaria.

Acele teste au confirmat ca mai multe companii multinationale comercializeaza produse de o calitate diferita, dar sub acelasi brand, in anumite tari din UE. De asemenea, inspectorii au descoperit ca era pastrata calitatea doar in cazul ciocolatei Milka.

Comisia Europeana a sustinut anterior ca aceste acuzatii sunt lipsite de orice fundament, iar companiile multinationale sunt libere sa adapteze calitatea produselor in functie de piata de comercializare.

Sursa: EurActiv.com