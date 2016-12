Concert-avertisment Tudor Gheorghe la sfârșit de an: „Tot degeaba !!“

Maestrul Tudor Gheorghe a revenit, pe scena Sălii Palatului din Bucureşti,cu un concert-avertisment. A fost mai mult decât un simplu concert, a fost un gest de protest asumat şi desfăşurat pe scenă, în faţa publicului, având rolul de a trage un semnal de alarmă.

La decizia artistului, anul trecut, concertul nu a mai avut loc, însă, în 2016, Tudor Gheorghe a decis sa revina pe scena de la Sala Palatului pentru a susţine un nou recital intitulat „Tot degeaba – strigătul de disperare al unui întreg popor, batjocorit de noua nomenclatură a comunismului cu faţă capitalistă, într-un timp istoric numit eufemistic tranziţie“.



Un spectacol, in seara zilei de 22 Decembrie dedicat românilor care încă mai cred, românilor care încă mai speră să trăiască într-o Românie mai bună, ce poate oferi un viitor fericit copiilor noştri. Pe fundalul acestui mediu ostil şi plin de confruntări permanente, mesajul lui Tudor Gheorghe vine să aducă speranţă şi încredere, printr-un act cultural remarcabil şi un show unic în abordare.

TOT DEGEABA, scris cu majuscule şi pronunţat cu vehemenţă, nu este doar un spectacol. Este actul public de acuzare a tuturor infractorilor care au ajuns la putere în ultimii 26 de ani şi care au amăgit în mod continuu populaţia. Nicicând mesajul lui Tudor Gheorghe nu a fost mai potrivit ca acum, când, vrând parcă să îl aducă la viaţă, pe scena politică există tot mai multe conflicte şi toată lumea se ceartă cu toată lumea.

TOT DEGEABA, însă – şi aici poate fi intuit mesajul de speranţă – tot degeaba se bat, pentru că lumea, în sfârşit, s-a prins: minciunile se bat între ele, iar adevărul jafului naţional iese la suprafaţă ca untdelemnul.