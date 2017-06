Concerte de muzica sacra in bisericile fortificate din Tara Barsei

Festivalul „Musica Barcensis”, editia cu numarul 7, debuteaza la sfarsitul lunii iunie. Festivalul propune si in acest an weekenduri muzicale in lunile de vara, oferind publicului o ocazie de a se deconecta dar si de a experimenta patrimoniul cultural din imprejurimile rurale, atat muzical cat si vizual

Festivalul debuteaza in 25 iunie cu o excursie muzicala, pe urmele constructorului de orgi Carl Einschenk, la bisericile cu orgi din Chichis, Reci, Cristian si Brasov.

Muzica Barcensis include in acest an 20 de concerte in 10 biserici fortificate, peste 230 de artisti din 7 tari, 5 concerte cu tineri muzicieni, prime auditii, muzica din perioada renasterii pana in modernism, ansambluri corale, instrumentale, solisti si muzica de orga.

In 10 din cele 20 de concerte vor evolua formatii si artisti noi, care nu au mai concertat in festival. Printre ei se numara si tineri brasoveni care activeaza in strainatate, precum Andrei Stanciu, proaspat laureat al concursului „Grand Prize Virtuoso” de la Londra, sau Octavian Moldovean, care isi sustine in momentul de fata doctoratul la Universitatea din Ohio, Statele Unite.

Festivalul nu promoveaza doar muzica, ci si sportul. In 26 iunie, Brasovenii sunt invitati sa pedaleze organizat spre primul concert care va avea loc la Ghimbav.

Concertele vor fi sustinute in Brasov, Ghimbav, Cristian, Vulcan, Codlea, Sanpetru, Harman, Rasnov si Prejmer. Festivalul „Musica Barcensis” se va incheia in 28 august

Vifor Rotar