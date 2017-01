Concluzia lui Cristoiu: Iohannis nu e om de stat. Nu e nici măcar om. E un Nerod Iresponsabil…

Discursul ținut de Rața mecanică la prima şedinţă a CSM e o nouă dovadă că, aşa cum am scris şi voi mai scrie pînă la Referendumul de Suspendare, prezenţa lui Klaus Iohannis la Cotroceni e un atentat zilnic la Siguranţa naţională.

O afirmă jurnalistul Ion Cristoiu analizând pe blogul său ultima prestație a președintelui României. ”Un om de stat, chiar şi unul mic, nu unul mare, ar fi tras din acest vot concluzia unei necesare schimbări de prestaţie. Ar fi redevenit preşedintele tuturor românilor şi nu numai preşedintele Binomului SRI-DNA”. Ar fi propus naţiunii un Proiect măreţ, îmbrăţişat de toţi românii, indiferent de credinţele lor politice. Ar fi purces la o politică transparentă. Ar fi renunţat la constestarea sentinţei definitive în cazul uneia dintre cele 7 case de la Sibiu, din care el, ca un chiabur ce este, stoarce chirii exorbitante.

Klaus Iohannis nu e om de stat. Nu e nici măcar om. E un Nerod Iresponsabil.

„În loc să înveţe din lecţia votului după alegeri, a declanşat împotriva românilor care l-au ofensat cu votul împotriva Guvernului Meu şi a Partidului Meu un război pe viaţă şi pe moarte, meschin, mărunt, război de om mărginit, care nu-şi găseşte odihna pînă nu se răzbună prostește", a notat Cristoiu.

Acesta a tras concluzia că scris de Binomul SRI-DNA (de aia n-a fost prezentă Codruţa Kovesi, îşi trimisese purtătorul de cuvînt, Klaus Iohannis) discursul n-a abordat nici una din marile probleme ale Justiţiei din România: De la numărul uriaş de legi proaste pînă la condiţiile materiale sordide în care se desfăşoară procesele.

Cu toate acestea, jurnalistul atrage atenția că dincolo de asumarea de către Preşedintele României a posturii de copreședinte al PNL, s-a întrezărit ceea ce are de gînd să facă Klaus Iohannis în perioada următoare: Să folosească Binomul SRI-DNA pentru a se răzbuna pe pe cei considerați de el răspunzători de laba peste bot care i-a dat Poporul român.

”Sub loviturile năprasnice ale Scandalului Sebastian Ghiţă, Binomul SRI-DNA s-a strîns unit în jurul lui Klaus Iohannis. Binomul ştie că prăbuşirea sa ca principală instituţie de folosire a luptei anticorupţie pentru răfuielile mafiote înseamnă nu numai plecarea din şefii, dar şi plecarea la închisoare. De aceea, Binomul e acum în stare de orice pentru supravieţuire. Supravieţuirea Binomului SRI-DNA e posibilă doar prin slujirea necondiţionată a Nerodului Iresponsabil de la Cotroceni.

Dacă Klaus Iohannis nu e suspendat, România se va confrunta cu un Război pe viaţă şi pe moarte declanşat de Binom pentru a-i pansa Nerodului Iresponsabil rănile provocate de votul românilor.



N.B ”Avem președinte!” , exclamă Ziare.com, una dintre gazetele de perete ale Binomului SRI-DNA.

Așadar, Binomul îi trimite pupici Raței mecanice! Publici publici, de data asta, pentru că pupicii din Biroul de la Cotroceni i-au fost dați demult” , a concluzionat Cristoiu.