Concursul de încondeiat ouă de la Râșnov are 10 ani vechime

Copiii s-au întrecut la încondeiatul ouălor la a zecea ediţie a concursului de la Râşnov. Elevi de la cele trei şcoli generale din oraş au participat la competiţie. Concurenţii au avut de realizat ouă după modele tradiţionale din Ţara Bârsei. La final, copiii au primit diplome şi dulciuri din partea organizatorilor

Este al zecelea an la rând când elevii şcolilor generale din oraş iau condeiul în mâini şi desenează pe ouă cele mai frumoase modele din Ţara Bârsei.

Înainte de concurs, elevii celor trei şcoli generale din Râşnov s-au pregătit alături de profesorii lor în taina încondeiatului ouălor. Fiecare echipă a fost formată din cel puţin şase copii.

Deşi la prima vedere poate părea un lucru uşor, încondeiatul ouălor presupune multă migală, atenţie, dar şi un strop de talent. Pentru realizarea oului perfect, cei mici au nevoie şi de câteva sfaturi foarte utile. Lucian Cazacu, unul dintre organizatori, i-a invatat sa tina oul in mana si condeiul ca la curatatul cartofilor. asa că participanții inlocuiesc ceea ce stiu deja cu elemente noi: oul, condeiul si ceara.

În zona Râşnovului, românii au început să încondeieze ouă de pe la 1700. Până atunci, maghiarii şi saşii erau specialişti în această taină.

În timp, istoricii au descoperit imagini cu ouă desenate după modele româneşti. Este vorba, în primul rând, de faimosul brâu, care se împletește cu elementele specifice zonei – coarnele de berbec. Coloristica în Ţara Bârsei era foarte simpla.

În trecut, culorille erau naturale şi se mergea pe galben, roşu, albastru sau negru.

Odată ce au aflat toate secretele încondeiatului, copiii au şi trecut la treabă. Unii dintre ei sunt veterani la această competiţie care se organizează pentru a zecea oară.

An de an copiii din Râşnov reuşesc să ducă mai departe tradiţia încondeiatului ouălor. Toţi participanţii primesc diplome şi dulciuri din partea organizatorilor. Poate cel mai important premiu este experienţa pe care o capătă în închistrirea ouălor.

Vifor Rotar