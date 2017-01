Conditii speciale pentru animalele de la Zoo Noua

Ingrijitorii parcului zoologic au luat toate masurile astfel incat, in urmatoarele zile, cand meteorologii anunta ger naprasnic animalele si pasarile sa fie cat mai putin afectate. S-a suplimentat hrana tuturor vietuitoarelor de aici iar in unele custi au fost montate panouri radiante sau aeroterme

Ingrijitorii parcului zoologic au luat toate masurile astfel incat, in urmatoarele zile, cand meteorologii anunta ger naprasnic animalele si pasarile sa fie cat mai putin afectate. S-a suplimentat hrana tuturor vietuitoarelor de aici iar in unele custi au fost montate panouri radiante sau aeroterme.

Pe un frig de crapa pietrele, animalele de la Gradina Zoologica din Brasov vor avea parte de un tratament special. Multe s-au acomodat cu iarna de la noi si nu mai au probleme cu frigul.Si camilele abia aduse anul trecut, puii de lame care abia au implinit trei luni si strutii, obisnuiti cu temperaturi sahariene, s-au adaptat la temperaturile joase. Ingrijitorii le dau periodic apa calda iar custile in care stau animalele mai sensibile la frig sunt incalzite cu panouri radiante si calorifere. Masuri speciale vor fi luate pentru lebede. Acestea vor fi mutate preventiv in camere de iernat pe perioada cand afara se inregistreaza temperaturi de doua cifre cu minus.

Oricum, pentru a face fata temperaturilor scazute, animalele primesc in aceasta perioada o cantitate mai mare de mancare.

Roger Rois, seful Serviciului ocrotirea animalelor si protectia mediului de la Gradina Zoologica Brasov, pregatirea a inceput inca din luna noiembrie cu tratamente preventive de vitaminizare si multiminerale iar cand a inceput sezonul rece am suplimentat ratiile alimentare pentru surplus energetic.

La carnivore a fost suplimentata portia de carne, la ierbivore s-au pus mai multe nutreturi concentrate pentru aportul caloric necesar, in timp ce pasarile au primit boabe speciale pentru fiecare specie in parte.

Sunt insa si animale care se bucura de temperaturile scazute. Cerbul carpatin, obisnuit cu iernile grele nu sta deloc in adapost ci ii asteapta pe ingrijitori sa-l viziteze. Acestia nu recomanda insa ca vizitatorii sa se apropie prea mult pentru ca cerbul poate deveni foarte agresiv.

Printre cei mai fericiti de vremea de afara se numara si tigrii siberieni care, desi au amenajate spatii incalzite, prefera sa stea mai toata ziua afara, pe zapada. Nici ursii sau porcii mistreti nu par prea deranjati de frigul de afara. Vizitatorii se bucura in ciuda temperaturilor scazute de plimbari placute pe aleile parcului.

In prezent la Gradina Zoologica Brasov sunt aproape 270 de animale din 68 de specii.

Vifor Rotar