Conflictul din BINOM (SRI & DNA) duce în Parlament – Lista lui Daniel Dragomir!

Presedintele Comisiei pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a declarat miercuri ca a primit de la fostul ofiter Daniel Dragomir lista cu cele 65 de persoane pe care el le-a indicat pentru a fi audiate, pe aceasta regasindu-se 11 persoane din presa, 15 din politica, 11 ofiteri si fosti ofiteri SRI si 13 oameni de afaceri, transmite Agerpres.

„Am primit lista de la domnul Dragomir cu cele 65 de persoane. Structura acestor persoane, asa cum am reusit sa o facem noi intr-o analiza a comisiei, ar fi urmatoarea:

* ofiteri SRI si fosti ofiteri SRI – 11 persoane,

* oameni de afaceri – 13 persoane,

* persoane din presa – 11,

* persoane din justitie – 12,

* persoane din politica – 15, iar din

* administratie 3 persoane, nu am putut sa le catalogam nici la justitie, nici la oameni de afaceri.

„Suntem in posesia listei, vom decide sa le invitam la audieri pe aceste persoane abia dupa ce vom parcurge cu domnul Dragomir elementele pe care ni le poate spune”, a afirmat Manda la Palatul Parlamentului.

Presedintele Comisiei parlamentare de control asupra activitatii SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a declarat marti ca fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a prezentat la audieri probe in ceea ce priveste mandatele de ascultare pe presupuse fapte de terorism sau conexe si cum erau prelungite acestea.

Manda a confirmat si faptul ca Dragomir a lasat la comisie o lista cu 65 de persoane – „ofiteri activi SRI, inactivi SRI, persoane din media, persoane politice si persoane din mediul economic” -, pe care acesta le-a indicat pentru a fi audiate.