Consecințele dispariției Regiei de transport – studenții nu mai au reducere pe liniile RAT!

Studentii Universitatii „Transilvania” nu mai au reducere la transportul in comun cu mijloace RATBv SA. Prin Hotararea 601 din 22 decembrie 2016, consilierii locali brasoveni au decis ca, incepand cu data de 1.01.2017, sa fie abrogata HCL nr. 624 din 2011 care acorda facilitati pentru studentii Universitatii Transilvania din Brasov si HCL 341 din 2008, privind aprobarea incheierii unui acord de parteneriat cu Universitatea Transilvania.

In aceeasi sedinta din 22 decembrie 2016, Consiliul Local a adoptat Hotararea nr. 603, privind aprobarea Contractului de delegarea a gestiunii serviciului de transport public local, prin concesiune, in Municipiul Brasov.

Potrivit articolului 3 al acestei Hotarari, incepand cu data de 1 ianuarie 2017, studentii sunt nevoiti sa-si achizitioneze titluri de calatorie la pretul de 2 lei calatoria sau 70 de lei abonamentul general sau orice alte titluri in orice alte combinatii stabilite in Planul tarifar prezentat pe portalul RATBV SA.

Vifor Rotar