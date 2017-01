Consiliul Judetean Brașov vrea bani europeni pentru două drumuri

Aproape 60 de milioane de euro spera sa atraga forul judetean perntru reabilitarea si modernizarea drumului de sub munte, care leaga Brasovul de Sibiu, prin zona Sinca-Ucea si celui care face legatura intre Brasov si Covasna prin Apata Ormenis si Augustin

Consilierii s-au reunit in sedinta de urgenta pentru a aproba indicatorii tehnico economici si pentru a incepe procedurile de expropriere pentru suprafetele de teren afectate de lucrari. Proiectele erau urgente dupa ce vineri s-a deschis axa de finantare pe Programul Operational Regional. Programul este de tipul „primul venit, primul servit”, drept pentru care Executivul CJ a inceput deja incarcarea proiectelor in aplicatie.

Pentru a putea face investitiile, consilierii judeteni au aprobat si protocoalele de colaborare cu primariile din localitatile pe unde trec aceste drumuri. Investitia pentru modernizarea „drumului de sub munte“ se ridica la aproximativ 33 de milioane de euro iar la el care leaga Brasovul de Covasna la aproximativ 24 de milioane de euro.

Vifor Rotar