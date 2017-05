Consiliul Judetean caută diriginți de șantier pentru trei drumuri județene

Consiliul Judeţean a lansa licitaţia privind achiziţionarea serviciilor de supraveghere a execuţiei tehnice pentru lucrările de reabilitare a trei drumuri judeţene. Pentru acestea, administraţia judeţeană a obţinut finanţări prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

Consiliul Judeţean a lansa licitaţia privind achiziţionarea serviciilor de supraveghere a execuţiei tehnice pentru lucrările de reabilitare a trei drumuri judeţene. Pentru acestea, administraţia judeţeană a obţinut finanţări prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Valoarea totală a servicii este estimată la suma de 446.260 lei fără TVA (531.049 lei cu tot TVA), iar contractul ar urma să se desfăşoare pe o perioadă de 36 de luni. Ofertele pentru supravegherea execuţiei lucrărilor ar urma să fie evaluate până în data de 30 iunie.

Unul dintre drumurile care ar urma să intre în modernizare este DJ 112 C (Hălchiu – Satu Nou – Dumbrăviţa – Vlădeni), care are o lungime de 11,67 km, segmentul cuprins între Satu Nou şi Dumbrăviţa, fiind drum de pământ, iar pe restul lungimii are o singură bandă.

Lucrările ar urma să dureze trei ani, iar costul investiţiei este estimat la 21.958.222 de lei, fără TVA. Prin PNDL, CJ Braşov a obţinut pentru această lucrare 25 de milioane de lei.

Tot prin PNDL vor fi finanţate şi lucrările de modernizare a DJ132 Rupea – Homorod – Jimbor – limita cu judeţul Harghita, care are o lungime totală de 18,5 km şi nu a mai fost reabilitat de mulţi ani.

Valoarea totală a investiţiei este destul de mare, de 49 de milioane de lei. În judeţul Harghita acest drum a fost reabilitat deja cu o finanţare europeană din exerciţiul 2007 – 2013.

Al treilea drum care urmează să fie modernizat prin PNDL este DJ 104L Dacia – Viscri – Buneşti km, cu o lungime de 15 km, finanţarea în acest caz fiind de 19 milioane de lei.

