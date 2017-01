Controale mai aspre la beneficiarii de ajutoare la incălzire

De trei ori mai putini brasoveni primesc ajutoare pentru incalzire, in acest sezon rece, fata de acum sase ani. Motivul este cresterea veniturilor, dar limita veniturilor pe membru de familie pentru care se acorda ajutoarele a ramas aceeasi ca acum sase ani. In plus, s-au intensificat si controalele

Primesc ajutoare de incalzire cei care au venituri de pana la 615 lei pe membru de familie. Pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale se dau intre 20 si 262 de lei pe luna, care incalzirea cu energie electrica intre 48 si 240 de lei iar cei care se incalzesc cu lemne primesc intre 16 si 54 de lei pe luna. In sezonul rece 2015-2016, aproape 9000 de brasoveni au beneficiat de ajutoare la incalzire. La inceputul acestui sezon rece sunt aproximativ 7900, de trei ori mai putini decat in sezonul rece 2011-2012, cand erau peste 20.000 de beneficiari.

Un motiv pentru scaderea numarului celor care primesc ajutoare la incalzire este si faptul ca primariile si agentia de Prestatii Sociale au intensificate controalele. Mai mult, au fost facute verificari incrucisate, prin suprapunerea bazei de date a ANAF si a altor baze de date.

Alexandru Comsa, consilier Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale Brasov, spune ca la nivelul judetului au fost descoperite peste 1200 de cazuri in care diverse persoane beneficiare de ajutoare aveau depozite bancare peste 3000 de lei.

Cei care vor sa beneficieze de ajutor la incalzire isi pot depune cererile pana in data de 20 a lunii, pentru a primi banii si pentru luna in care au depus actele.

Vifor Rotar