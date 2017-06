Convoaiele militare NATO și blocajele de trafic pe câteva drumuri naționale

Atentie traficul va fi ingreunat timp de patru zile, incepand de joi, de la ora 9.00, pe mai multe drumuri si autostrazi, pentru deplasarea coloanelor militare in cadrul exercitiului NATO Noble Jump desfasurat pe teritoriile Bulgariei, Greciei si Romaniei, informeaza News.ro.

Opt convoaie ale Fortei Intrunite cu Nivel de Reactie Foarte Ridicat (VJTF), care urmeaza sa participe la exercitiul Noble Jump 2017, vor sosi in Romania joi, incepand cu ora 9.20, prin punctul de trecere a frontierei de la Giurgiu, dinspre Bulgaria.

Convoaiele militare sunt compuse din aproximativ 300 de militari cu peste 150 de vehicule de lupta si transportoare de trupe ce se vor deplasa la Centrul de Instruire pentru Lupta al Fortelor Terestre „Getica” din Cincu, judetul Brasov.

In 1 iunie, in intervalul orar 09.00-20.00, coloanele militare se vor deplasa pe ruta Giurgiu-Bucuresti (E85), in 2 iunie, in intervalul orar 00:01-18:00, se vor deplasa pe ruta Bucuresti-Pitesti (A1)-Ramnicu Valcea (E81)-Sibiu (Valea Oltului)-Cincu, in 3 iunie, in intervalul orar 09:00-17:00, pe ruta Giurgiu-Bucuresti (E85), iar in 4 Iunie 2017, in intervalul orar 00:00-15:00, pe ruta Bucuresti-Pitesti (A1)-Ramnicu Valcea (E81)-Sibiu (Valea Oltului)-Cincu.